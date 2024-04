Joana Sanz muestra su truco infalible para el trasero: "Si no llenas los pantalones, tenemos solución"

Joana Sanz está en boca de todos tras confirmar su reconciliación con Dani Alves después de haber estado 14 meses en prisión preventiva por la agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Sin embargo, y a pesar de la opinión pública, la modelo parece querer llevar su vida con total normalidad, como así muestra en redes sociales.

En Instagram cuenta con un total de 977.000 seguidores, con quienes comparte, prácticamente de manera diaria, sus últimos trabajos, sus viajes, así como estilismos que sirven de inspiración para muchas mujeres.

El "relleno para el culo" de Joana Sanz

La canaria, consciente del poder que tiene la moda a la hora de sacar partido a nuestra silueta, ha mostrado un truco infalible con el que reconoce elevar y estilizar su trasero: un relleno para glúteos.

Se trata de un accesorio que parece estar tomando protagonismo entre las 'celebrities' e 'influencers' porque ayuda a elevar el trasero sin necesidad de implantes o cirugías. Básicamente, hablamos de un tipo de braguita que proporciona una forma redondeada y respingona a los glúteos y está creado para sacar el máximo partido a cualquier look.

Joana Sanz con relleno para glúteos Instagram / @joanasanz

Este curioso accesorio ya lo mostró María Pombo en su documental de Prime Video, donde reconocía que era "la mejor compra" que había hecho. Mientras que, Joana Sanz, por su parte, lo ha enseñado a través de sus Stories de Instagram, con un vídeo en el que aparece llevando unos vaqueros y este relleno de glúteos, mostrando cómo queda puesto, y añadiendo el siguiente mensaje: "Si no llenas los pantalones... Tenemos solución".

Asimismo, ha subido un video de Stories en el que muestra la braguita con relleno: "Nada en la moda es real, mis amores. Todo es mentira. ¡Relleno para el culo!".

Joana Sanz muestra su relleno para glúteos Instagram / @joanasanz

Dónde comprar el accesorio que eleva el trasero

Este tipo de diseños se están convirtiendo en un imprescindible para muchas mujeres de todas las edades. En este sentido, los encontramos en distintas tiendas y de diferentes formas a precios asequibles.

Por un lado, uno de los que más triunfan en ventas son los que cuentan con tiras laterales ajustables para poder adaptarlo a cada figura, como el de la línea 'In my Size' de You Are The Princess, que tiene un precio de 17,50 €.

Relleno para glúteos, de In My Size Cortesía

Por otro lado, si buscamos uno más clásico, en Amazon encontramos braguitas con relleno acolchado por 17,99 €, que ayuda a crear un efecto visual de tener unas nalgas con más forma y volumen sin que se vean a través de la ropa.

Bragas 'push up' con relleno, de Everbellus Amazon

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.