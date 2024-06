Isabel Díaz Ayuso nos demuestra cuál va a ser la prenda estrella del verano mientras recibe al Real Madrid

La semana pasada, la capital estuvo marcada por los conciertos de Taylor Swift, así como por la celebración por el 15º título de la Liga de Campeones del Real Madrid que, pese a haberse jugado en Londres, se festejó por toda España. Por supuesto, una parada obligada tras la vuelta del equipo fue la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, donde Isabel Díaz Ayuso volvió a recibir al equipo.

Hace dos semanas, el Real Madrid estuvo con la presidenta de la Comunidad de Madrid para celebrar la victoria del club en la Liga de fútbol en la temporada 2023-2024, donde nos sorprendió con una camiseta del equipo personalizada con su nombre con un precio de 120 euros. Sin embargo, aunque en esta ocasión tampoco ha renunciado al 'blokecore', ha optado por una de las grandes tendencias del verano que no vamos a parar de ver en todas partes.

Pese a las altas temperaturas que hemos estado viviendo esta semana, el domingo el tiempo nos dio un respiro con algo de viento fresco y para los más frioleros no estaba de más alguna chaqueta o incluso un pantalón más largo, aunque Ayuso volvió a desafiar a los 28º que se instalaron en Madrid.

Con una 'blazer', pantalones vaqueros largos y botas, la presidenta de la CAM se encontró dentro del emblemático edificio con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Nacho Fernández, capitán del equipo, donde le regalaron una camiseta del club con Champions 15 escrito en la espalda.

Isabel Díaz Ayuso con Florentino Pérez Europa Press

No obstante, lo que más llamó la atención a los expertos en moda del look de Isabel Díaz Ayuso fue el chaleco que llevaba sin ningún tipo de camisa, blusa o top, siendo una de las grandes tendencias para este verano. Si bien se trata de una prenda que pertenece al 'uniforme de trabajo', va a conquistar el 'street style' para convertirse en el protagonista de nuestros looks más veraniegos.

Si bien la presidenta lo ha llevado con una americana blanca encima y unos vaqueros, nosotras lo llevaremos con pantalones de lino anchos, alpargatas o sandalias para un estilismo mucho más relajado, que podremos lucir tanto para ir a trabajar como para pasear en nuestras vacaciones.

Pese a formar parte del armario masculino, una de las formas para hacerlo mucho más femenino es dándole ese toque algo más sexy al no llevar nada debajo, escogiendo los diseños más entallados para que se ciñan al cuerpo y darle más dimensión y movimiento al look con una prenda inferior más ancha y vaporosa.

Chaleco de lino, la estrella del verano

Chaleco de lino de Springfield Springfield

El lino será uno de los tejidos estrella de este verano, por lo que si lo juntamos con el chaleco, es un éxito asegurado. Podemos encontrar uno de estos diseños en Springfield, con escote en 'V', con bolsillos falsos de vivos en el delantero y con cierre de botones. Es entallado al cuerpo y, aunque está disponible en un color beige natural, también lo podemos encontrar en blanco y negro ( 35,99 €).

