Aitana, Blake Lively, Violeta y otros looks de las famosas en el concierto de Taylor Swift

El fenómeno Taylor Swift ha llegado a todos los públicos. El estadio Santiago Bernabéu de Madrid se puso sus mejores galas para recibir a la cantante estadounidense y a todas las personas que acudieron a entre gran concierto, entre ellas, algunos rostros conocidos de dentro y fuera de España. Desde su íntima amiga Blake Lively hasta la cantante Aitana.

Un concierto marcado por el talento, pero también por la moda, y es que la protagonista se cambia hasta doce veces de vestuario, luciendo piezas de alta costura: desde Roberto Cavalli, pasando por Versace hasta Ellie Saab. Unos looks llenos de cristales, lentejuelas y destellos, aunque a la cantante no le hicieron falta para brillar.

Y para un evento en el que no se va a parar de saltar y bailar, lo mejor es ir cómoda, pero con un buen look. Por eso, la mayoría de 'celebrities' optaron por 'outfits' de dos piezas para no tener dificultad para moverse y disfrutar del The Eras Tour. Estos son algunos de sus estilismos.

Blake Lively, un look básico para apoyar a su amiga

Blake Lively es la amiga que todas queremos. Esa que te acompaña y apoya en todo, y es que Lively ha acudido ya a varios conciertos de la gira de Taylor, según las palabras de su marido Ryan Reynolds. Para esta ocasión, Blake lució una camisa básica de color blanco desabrochada y un short denim con detalles de flores en azul marino en el bajo.

En cuanto a los accesorios, la actriz llevó unos aros dorados y un conjunto de pulseras y anillos también de oro. Mientras que para el cabello optó por un semirecogido despeinado con el flequillo a un lado. Blake se mostró amable con todos los asistentes que le pidieron fotos.

Aitana cumple su sueño con un 'total denim'

Aitana en el concierto de Taylor Swift @aitanax

La cantante catalana escribió en su perfil de Instagram que acudir al concierto de Taylor era un sueño para ella. Aitana eligió un total look denim de dos piezas de Diesel. El conjunto, valorado en 720 euros, está compuesto por un top recortado con un cinturón con el logotipo Oval D de metal brillante en el pecho y un pantalón de silueta bootcut con cintura baja y corte entallado con un cinturón igual que el del top.

Los accesorios de la cantante y protagonista de la película de Netflix Pared con pared fueron unos aros grandes de plata y un bolso con colores morado, azul claro y azul marino, también de Diesel, que representa el póster de lo que podría ser una película de los 70 y 80.

Violeta Mangriñan apuesta por el metalizado

La 'influencer' Violeta Mangriñan @violeta

La creadora de contenido acudió al concierto en compañía de su hermana. Violeta apostó por un top denim con broches de diamantes como botones. En la parte inferior, un pantalón pitillo dorado con brillo con unos zapatos joya de tacón en color azul celeste.

Para los accesorios, la influencer optó por un bolso brillante en los mismos tonos azules y unas gafas a juego con brillantes. En el pelo lució su característica maximelena con ondas. En cuanto al maquillaje, unas sombras que destacan el color de sus ojos y unos labios en 'nude'.

Carola Baleztena: brillos y cowboy

Carola Baleztena en el concierto de Tylor Swift. @carolabaleztena

La actriz optó por un look con brillos y botas cowboy, una tendencia que tuvo su boom hace unos años, pero iba en línea con la temática del concierto. Carola eligió una camiseta negra básica de manga corta con un top brillante por encima y una falda negra con unos sutiles volantes. El conjunto lo combinó con unas gafas negras con una montura brillante solo en la parte superior, un maxicollar pegado con brillos y unas botas al más puro estilo cowboy en color blanco y rosa.

Nieves Álvarez: comodidad y elegancia

Nieves en el concierto en el Bernabéu @jocagarmolina

La modelo acudió al concierto con una camiseta negra con escote en pico, una blazer fina en color blanco y botones en dorado y un denim clásico con el bajo roto. Álvarez supo encontrar el equilibrio perfecto para ir cómoda, pero elegante, combinándolo con unas deportivas de flores de Dior y un bolso de rafia de Yves Saint Laurent.

Isabelle Junot lució unos jeans diferentes

Isabelle Junot en el concierto @isabellejunot

La aristócrata se presentó en el concierto con un top de Zara con brillo y un pantalón vaquero decorado con líneas curvas en color negro. En los accesorios, un bolso bandolera negro y unas deportivas blancas y grises, que dejan entrever unos calcetines grises tobilleros.

Eugenia Martínez de Irujo: total look negro

Eugenia Martínez con Taylor Swift @eugeniamartinezdeirujo

La aristócrata, que fue una de las más afortunadas al conocer a Taylor Swift y a Blake Lively, apostó por un total look negro con un chaleco con motivos florales en color blanco y un bolso a juego.

Todas ellas pudieron disfrutar de una gran noche con familiares y amigos al ritmo de las canciones de la estadounidense. Un ambiente festivo para bailar y cantar canciones como la icónica Shake It Off.

