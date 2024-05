Isabel Díaz Ayuso saca su lado más hincha con un look que rinde homenaje al Real Madrid

En estos últimos días, Isabel Díaz Ayuso nos ha dejado claro que ella es toda una forofa del fútbol. Para el acto de entrega de los Premios SM 'El Barco de Vapor' y 'Gran Angular' en el que estuvo junto a Letizia, la presidenta de la Comunidad de Madrid nos sorprendió llevando unas zapatillas de Mikakus, la firma de Andrés Iniesta, con un modelo en beige y dorado con el que acompañó a su traje azul pastel, y con las que tuvo un gesto cómplice con la reina de España.

Sin embargo, Ayuso no es la única que ha caído ante la fiebre del fútbol, y es que, al igual que pasó con el ballet o con el tenis, este deporte está en plena tendencia, pero no para practicarlo. La estética futbolera ha saltado al 'street style' bajo el nombre de 'blockcore', que nos invita a llevar las camisetas de nuestros equipos favoritos -o la que más bonita nos parezca, como la del Venecia- en looks del día a día.

Adoptar este estilismo es muy sencillo, puesto que se trata de la nueva evolución del 'athleisure', aunque con un toque algo más específico y las normas son muy sencillas: solo hace falta llevar esta camiseta. La podemos combinar con pantalones cargo, vaqueros en todos sus diseños, de chándal... Cualquier prenda para crear un look informal.

Por la victoria del Real Madrid en la Liga, la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió a los jugadores del equipo en la Real Casa de Correos con un look bastante especial que se acogía a las últimas tendencias, en el que no podía faltar la camiseta del equipo personalizada con su nombre.

Nacho Fernández, Isabel Díaz Ayuso y Florentino Pérez. EFE/Comunidad de Madrid

Ayuso salía al balcón que daba a la emblemática Puerta del Sol junto a Nacho Fernández y Florentino Pérez, mientras sostenía la copa de los campeones. Frente al traje del futbolista y el presidente del club, Isabel se decantó por una camiseta del Real Madrid que conjuntó con unos pantalones vaqueros.

La camiseta deportiva pertenece a la primera equipación de la temporada 23/24 y, en la tienda oficial, tiene un precio de 100 euros. Sin embargo, por 20 € más, podemos personalizarla con un nombre y un número. En el caso de la presidenta de la CAM, ha escogido sus apellidos, Díaz Ayuso, con el número uno.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid completó su look con la sudadera del club blanco: un diseño de color azul con un grafismo del escudo en el pecho en color verde a contraste.

Así se lleva el 'blokecore'

La cultura 'post fútbol' se está colando cada vez en más armarios, donde las camisetas de los diferentes equipos están tomando más protagonismo que nunca. Prada, Louis Vuitton, Gucci o Balenciaga ya han mostrado sus propuestas para seguir esta tendencia, aunque todavía son la equipación de los propios equipos las que siguen triunfando.

Camiseta Venezia CF Venecia CF

Sin embargo, cada vez son más las marcas que sacan sus propias camisetas inspiradas en este deporte, como Matinal, un estudio creativo y comunidad que nace directamente del fútbol más transversal, colaborativo y sin jerarquías.

"Uno de los mayores obstáculos al que nos enfrentamos como creativos en el ecosistema fútbol es la volatilidad de la industria. El desarrollo de propuestas creativas depende demasiado del resultado, del éxito en el rendimiento deportivo. Nuestra definición de post fútbol pretende cuestionar justo eso: que la cultura del fútbol puede ir más allá de la victoria y los resultados, y que aunque ganar sea importante, no lo es todo", explica Pablo Alzaga, uno de los fundadores.

Camiseta 'Morning Flowers' de Matinal x Adidas Matinal

Como está pasando con grandes artistas como Taylor Swift, el 'merchandising' se ha puesto de moda y llevar las camisetas oficiales de tus cantantes o equipos favoritos ya no es visto como algo raro, sino como de alguien entendido en moda. Los años de ocultar nuestros gustos se han quedado atrás y ahora lo que más gusta es la autenticidad.

