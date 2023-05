Las alfombras rojas se convierten en un lugar de ensueño para descubrir las tendencias más atrevidas del momento. Hasta el próximo sábado 27 de mayo tiene lugar el Festival de Cannes, donde estamos viendo desfilar por la 'red carpet' a 'celebrities' e 'influencers' de todo el mundo. Durante la última jornada algunos de los estilismos más llamativos han sido el de María León, Marta Lozano o la increíble Irina Shayk, que ha impactado con un look con el que ha desafiado cualquier tipo de límite. Y lo ha llevado, sin duda, con muchísima elegancia.

Una de las tendencias que más está arrasando en las alfombras rojas es la del 'no pants' que, básicamente, consiste en no llevar pantalones en los looks y dejar a la vista la ropa interior. Esta moda ya se la hemos visto llevar a famosas como Bella Hadid, Kylie Jenner o Rosalía, pero Irina Shayk ha sido quien la ha querido llevar al extremo con un look totalmente transparente que muestra su sujetador y sus bragas.

Irina Shayk en el Festival de Cannes GC Images / Getty

La modelo captó todas las miradas durante la última jornada de Cannes al aparecer con un conjunto de sujetador y bragas 'minimal' de color negro con detalles semitransparentes y sobre los que llevaba un vestido de malla transparente negro con apliques metálicos. Este diseño pertenece a la colección de otoño 2023 de Gucci, y al mismo añadió unas medias negras por encima de la rodilla, unos guantes largos del mismo tejido y, por último, un collar XXL brillante.

Si de por sí, el look ya es atrevido. Irina quiso rematarlo con un 'beauty look' de lo más sexy: con labios rojos y el pelo suelto. A modo de accesorios llevó unas gafas de sol y unos tacones negros.

Con este look, la modelo vuelve a arriesgar en el Festival de Cannes tras llevar en la jornada anterior un estilismo formado por un top cruzado de efecto piel, que dejaba su torso totalmente al descubierto, así como con una falda a juego de tiro bajo y el rostro sin maquillar.

Irina Shayk en el Festival de Cannes 2023 Corbis via Getty Images

