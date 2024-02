Grammys 2024: estos son los 'looks' con los que ya arrasaron las nominadas en la alfombra roja

Tras la celebración de la 23ª edición de los Grammy Latinos en España, el pasado mes de noviembre, ahora es turno para 'cruzar el charco' y contar los días para que la ciudad de Los Ángeles se vista de gala.

Ya tenemos un ganador, Jon Bon Jovi, ya que ha sido nombrado 'Persona del Año 2024' por la Academia de Grabación. El resto, lo descubriremos el 4 de febrero, cuando se celebre la gala de los premios Grammy 2024, en el Crypto.co Arena (antes Staples Center), de Los Ángeles.

Una edición en la que las intérpretes femeninas podrían ganar por goleada, ya que en la lista de candidatos triunfan mayoritariamente mujeres. La cantante SZA ha sumado nueve nominaciones, mientras que Phoebe Bridgers, Serban Ghenea y Victoria Monét tienen siete. Taylor Swift, que ya tiene 12 gramófonos en su haber, y Olivia Rodrigo, con tres, que partían como favoritas, suman cada una seis nominaciones, las mismas que Miley Cyrus y Billie Eilish. A esta lista, debemos añadir también a Dua Lipa, a la banda femenina Boygenius, y a Lana del Rey.

Pero, estas mujeres no solo triunfan por sus canciones, sino también por sus looks sobre la alfombra roja. He aquí una lista con nuestras favoritas en los Grammys de años anteriores.

Los mejores looks de varias de las nominadas a los Grammys 2024

1. Taylor Swift

Taylor Swift, el pasado año, a juego con el título del álbum que presentaba, llamado 'Medianoche'. Getty.

Taylor Swift, que arrasó con su look en los Globos de Oro 2024, es un año más una de las más esperadas de la noche. La cantante ya tiene doce gramófonos en su poder y con esta nueva nominación a 'Álbum del año', Swift logra colocar seis de sus álbumes entre los candidatos a disco del año (ha ganado con tres). Si logra ganar el próximo febrero, Swift se habría llevado cuatro gramófonos a mejor álbum, superando a leyendas como Stevie Wonder y convirtiéndose en la única cantante que se ha alzado con el galardón en cuatro ocasiones.

Pero la artista, no solo triunfa en el panorama musical, sino que conquista a fotógrafos y a prescriptoras de moda con sus looks sobre la alfombra roja. El pasado año, en los Grammy, Taylor enamoró con un diseño dos piezas, en azul noche, repleto de destellos plateados, del diseñador Roberto Cavalli. La pieza estaba compuesta por un 'cropped top' de mangas completas y cuello alto, a juego con una falda larga de silueta recta y fluida en la zona inferior. Las prendas estaban ‘salpicadas’ por aplicaciones brillantes.

Nos conquistó, la alienación entre el estilismo y el álbum que presentaba, 'Midnights’ (‘Medianoches’).

2. Dua Lipa

Dua Lipa deslumbró con este rompedor 'beauty look' y su vestido 'vintage', de Versace. Getty.

Dua Lipa, a pesar de que el pasado año no pisó la 'red carpet' de los Grammy, su aparición de rubio platino en 2022 nos dejó sorprendidos para poder esperar a ver cómo reaparece este año. Además, de ser una de las cantantes confirmadas para actuar en directo durante la gala de este año, Dua opta a 'Mejor Canción' con 'Dance the Night' (una de las melodías de la banda sonora de Barbie).

Una aparición que recordamos porque estamos convencidas de que la artista hizo un guiño a la diseñadora italiana Donatella Versace con su look de belleza y un vestido vintage de la firma. Un outfit para el recuerdo por varios motivos: 1) por su cambio radical de 'beauty look', ya que estrenó un tono rubio platino; 2) por su espectacular vestido negro de estética punk-rock, un vintage de Versace (colección prêt-à-porter, otoño-1992) y 3) por el claro guiño a la generación Z de la marca italiana, ya que es la musa de la línea más joven, y se percibe en la elección.

3. Lana del Rey

Lana del Rey sorprendió con este diseño joya, que no firma una casa de moda. Getty.

Lana del Rey es otra de las artistas que opta también a llevarse el premio a 'Álbum del año', a 'Mejor Canción', por su tema 'A&W', y es una de las nominadas en la categoría de música alternativa. 'Celebrity' que suele sorprender sobre las alfombras rojas y, hablando de los Grammys, nos quedamos con un look, el del año 2020. Hace cuatro años, la cantante conquistó nuestros corazones, no solo por la elección de su look, sino también por la intrahistoria.

En una entrevista, para el medio internacional Entertainment Tonight, Lana del Rey confesó que el vestido que lució fue una segunda opción. "En realidad tenía otro vestido... y luego mi novio y yo fuimos a por un cinturón al centro comercial y vi este vestido... ¡y me encantó! Así que lo compré en el último momento", explicó la cantante.

Un diseño al que tuvo que hacer un par de ajustes, según contó, para que le quedara a la perfección. Aunque no quiso desvelar el nombre de la tienda donde lo compró, nos quedamos con este look por la bonita historia que esconde y por la sutileza con la que refleja la estética 'flapper'.

4. Miley Cyrus

Miley vuelve este año a los Grammys con más fuerza que nunca. ¿Volverá a conquistarnos como lo hizo con este traje sastre? Getty.

Miley Cyrus reaparece este año en los Grammy por todo lo alto. Además de ser otra de las cantantes que acumula más nominaciones, en concreto seis, con su canción 'Flowers', actuará en directo en la gala de entrega de los premios musicales.

En cuanto a sus looks, en esta cita con la música, nos quedamos la vez que eligió un clásico de noche para posar sobre la alfombra roja. Miley lució en 2019 un traje sastre negro, que reconfirmó la afirmación de que un conjunto de chaqueta es femenino y elegante. Y más, si eliges el tono, por definición, de la sofisticación. El conjunto, de la firma Mugler, jugaba con las proporciones: un blazer 'oversize' de hombros cuadrados, escote pronunciado y mangas extralargas, que combinó con pantalones 'cigarette', la versión más 'french' de los 'skinny jeans'.

5. SZA

SZA se presenta este año como una de las favoritas al acumular nueve nominaciones. Getty.

SZA es una de las grandes protagonistas de la 66ª edición de los Grammy. La artista acumula nueve nominaciones en una gala que presenta un listado de protagonistas mayoritariamente femenino. Algunos de los galardones a los que opta son a 'Álbum del Año', a 'Mejor canción' (Kill Bill), 'Mejor Grabación' (Kill Bill) o en la categoría de R&B.

La artista nos conquistó en 2018, cuando seleccionó un vestido de cuento, en blanco, con incrustaciones joya, y repleto de aberturas. Se trataba de un diseño, con volantes desde las mangas hasta la cola que decoraba la falda con caída, de la colección Atelier 2017, de Versace. Un vestido de ensueño, que a toda novia que sueñe vestirse de princesa le encantaría llevar el día de su boda. Pero no solo hemos seleccionado esta alfombra roja por la elección estilística de la cantante de R&B, sino porque acudió a la gala y posó con su madre y su abuela. Pura ternura.

6. Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo, fiel a su estética, deslumbró el pasado año con este sencillo pero sexy vestido. Getty.

Olivia Rodrigo pelea por la nominación más importante de los premios Grammy, 'Álbum del año'. Pero además, lucha por 'Mejor canción del año' y 'Mejor grabación del año', con 'Vampire'. En total, acumula seis nominaciones y será otra de las artistas que deleitará, con su voz, en directo durante la gala musical.

En cuanto a sus estilismos sobre las alfombras rojas de los Grammy nos quedamos con el del pasado año al ser fiel a su estilo 'minimal'. La intérprete mostró, un año más, su pasión por las transparencias con un vestido, de Miu Miu, diseñado especialmente para ella. De silueta columna y tirantes, estaba confeccionado en un tejido negro que dejaba entrever su figura. Lo acompañó de sandalias, a tono, y un original collar decorado con una piedra. Nos encanta que la firma italiana lo creara solo para ella.

7. Billie Eilish

La artista, fiel a su estilo gótico, posó con este total look negro sobre la 'red carpet', en 2018. Getty.

Billie Eilish suma seis nominaciones, entre ellas 'Mejor Canción', por su composición 'What Was I Made For?', de la película 'Barbie'. La cantante es una de las artistas que cantará en directo durante la gala de los Grammy.

Fiel a su llamativa estética, nos quedamos con el look que lució en la gala de hace dos años (2022), ya que rompió con su excentricidad al elegir un estilismo negro, de pies a cabeza, compuesto por un vestido 'casual' con detalles de elásticos y corte por encima de las rodillas, que combinó con un abrigo capa de grandes volúmenes, acabado en cola. Un total look de Rick Owens que llevó con una gafas de sol, futuristas, también pintadas de negro.

