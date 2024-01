Errores y aciertos en la Alfombra Roja de los Premios Feroz 2024

Los Premios Feroz 2024 arrancan. Un año más, y ya van 11, los actores y actrices españoles se visten de galas con motivo para celebrar el cine y la televisión. Es la primera alfombra roja en España y supone la antesala de los Goya.

Los invitados han acudido al madrileño Palacio de Vistalegre y han desfilado por la alfombra roja. Hemos hecho una selección de los looks más y menos acertados (según el criterio de la selección y que no necesariamente va a coincidir con el vuestro) que hemos podido ver. Estos premios, organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), destacan el talento de nuestros actores, actrices, directores, directoras y guionistas (no hay premios técnicos) y no de cómo eligen su ropa para asistir a eventos, así que si les damos un KO o un OK no influirá para nada en su carrera cinematográfica. Arrancamos y pedimos perdón de antemano por los K.O. que hemos dado desde el más absoluto de los cariño.

KO. Rocío Saiz

La actriz y cantante Rocío Saiz, en los Feroz 2024 (WireImage/Getty)

Con una chaqueta oversize con capucha y en tono metalizado, y un dos piezas negro, Rocío Saiz no nos acaba de convencer. La pieza exterior es original y muy estilosa pero la hubiéramos combinado con prendas más ligeras para que el conjunto quedara equilibrado.

KO. Lola Lolita

La joven Lola Lolita, entre la representación 'influencer' en la gala (Juan Naharro/Getty)

La influencer lleva un vestido original rematado por tres grandes flores rojas de tul. Sin duda es una de las elecciones más atrevidas de la noche, un vestido negro de línea sirena con fruncidos. Con moño tipo bailarina y labios rojos. No le damos un OK porque prevemos que va a estar muy incómoda toda la noche y nosotras apostamos sobre todo por el confort sin que riña con la elegancia. Lo sentimos Lola.

OK. Olivia Baglivi

La actriz de 'Libélulas' es también una de las protagonistas de la serie 'Memento Mori'. Juan Naharro Gimenez/Getty Images

La actriz Olivia Baglivi, de la serie Memento Mori nos encanta con este vestido beis que mezcla texturas y se funde con su piel. El 'beauty' look completa el estilismo y le da un toque muy 'futurista'.

OK. Paula Púa

La cómica valenciana, que presentó la gala de 2022 junto a Nacho Vigalondo, ha acudido a la gala en el Palacio de Vistalegre. Juan Naharro Gimenez/Getty Images

La cómica Paula Púa fue la encargada de presentar la gala en 2022 junto a Nacho Vigalondo, esta vez acude más relajada, de espectadora. Lleva un vestido azul escote barco con abertura y plataformas doradas. Le hemos dado un OK pero por los pelos, ha habido división de opiniones. Con los zapatos no ha habido consenso.

OK. Brays Efe

Brays Efe, presentador de los Premios Feroz 2024 WireImage

Brays nos encanta, ese guardapolvos en degradé, con mangas abullonadas y silueta oversize es perfecto para el papel de maestro de ceremonias.

OK. Coria Castillo

Coria Castillo en los Premios Feroz, 2024 WireImage

Coria Castillo estuvo nominada en la pasada edición, el décimo aniversario de los galardones que entrega la AICE, como mejor actriz de reparto de serie por ‘Fácil’, de Anna R. Costa (que también optaba a los premios a la mejor serie de comedia y al mejor guión de una serie). Este año es la encargada de presentar la gala junto a Brays Efe. LLeva vestido de tul y plata con zapatos a juego. ¡Nos gusta!

KO. Julia de Castro

Julia de Castro en los Premios Feroz 2024 WireImage

Julia de Castro, nominada a mejor actriz de reparto en una serie por su papel en Poquita fe. También se dedica al mundo de la música y en 2020 lanzó su primer disco. El look es elegante pero no le damos el aprobado porque el tono no es el que mejor le sienta y esas arrugas en la tela le bajan la nota.

OK. Claudia Pinto

Claudia Pinto en los Premios Feroz 2024 Juan Naharro

La directora y guionista nos cautiva con un look total black asimétrico muy apropiado para la alfombra roja de la undécima edición de los Premios Feroz 2024.