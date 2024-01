Gracias a la alfombra roja de los globos de oro sabemos cuál va a ser el escote estrella de 2024

Los premios Globos de Oro dan la bienvenida al comienzo del nuevo año, y se viste de gala para reconocer lo mejor del 2023 en cine y series. Este encuentro celebrado anualmente, acogió en el día de ayer a muchas de las grandes estrellas de Hollywood, desde Margot Robbie, pasando por Jennifer Lopez y llegando a Natalie Portman, un momento dónde cada uno de los 'celebrities' desfilaron por una alfombra roja llena de 'glamour'.

Esta cita que tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, Los Ángeles, California, celebró la 81ª edición de estos reconocidos galardones cinematográficos, un momento en el que se aprovechó también para admirar el estilo y la elegancia de cada uno de los invitados. Así se vio en la alfombra roja previa a la ceremonia, donde muchas de las actrices lucieron una tendencia que va a predominar en este 2024, el escote palabra de honor.

Acerca de su nombre, aunque no existe una fuente oficial que lo confirme, se dice que tiene relación con el gesto de reverencia, donde la mujer lleva la mano derecha al busto al igual que cuando se cubre el torso en situación desnuda. Otra de las versiones que se entiende acerca de este término es que una modista, haciendo un vestido para novia, no le añadió ni tirantes ni nada para sujetarlo. Ante la duda de la novia de si se le caería, le preguntó a la modista si esto podría suceder, y la modista le respondió: palabra de honor que no se caerá.

Gillian Anderson, Heidi Klum, Ángela Basset, Julianne Moore y Dua Lipa fueron algunas de las 'celebrities' que impactaron con este tipo de escote. Se caracteriza ser recto y sin tirantes, tanto en la parte delantera como en la trasera, y despeja toda la zona de los hombros gracias a su tipo de corte justo encima del pecho.

Las 'celebrities' que más impactaron con el escote palabra de honor en la gala de Los Globos de Oro

Heidi Klum fue una de las que más marcaron tendencia en la gala de los premios, y todo ello gracias a su impactante y largo vestido rojo con falda voluminosa, escote palabra de honor y abertura en pierna que acompañó con unos zapatos de salón rojos y cabello ondulado.

Heidi Klum en los Globos de Oro 2024 Getty Images

Gillian Anderson también apostó por este tipo de escote, pero en su caso dentro de un largo vestido blanco con falda voluminosa y acabado deshilachado, un detalle que viene fuerte en esta temporada. Todo este look lo completó con un bolso de asa corta y forma de media luna, y variedad de joyas.

Gillian Anderson en los Globos de Oro 2024 Getty Images

La estadounidense Ángela Basset también deslumbró con el escote palabra de honor, enfundada en un vestido ceñido y cola de sirena negro en tejido de terciopelo que acompañó de un bolso de mano metálico.

Ángela Basset Getty Images

Julianne Moore se decantó por el rojo al igual que Heidi Klum, luciendo un largo vestido de este tono con cuerpo encorsetado y escote palabra de honor. Esta vestimenta la acompañó de un recogido con raya en medio y un collar que adornaba su escote.

Otra que se ha decantado por el rojo ha sido Julianne Moore, nominada a Mejor actriz de reparto por 'Secretos de un escándalo'. Michael Tran

La cantante, compositora y modelo británico-albanesa Dua Lipa fue otra de las más llamativas por su particular 'outfit'. Deslumbró con un diseño ceñido de Schiaparelli en tejido de terciopelo con detalles dorados, estructura de sirena y acabado voluminoso, y escote palabra de honor. Este lo conjuntó con unas sandalias, un colgante dorado, y lo remató con una manicura clásica roja.

Dua Lipa en los Globos de Oro 2024 Getty Images

Jennifer Aniston, una de las protagonistas de la serie Friends, se sumó a la tendencia del escote palabra de honor y lo hizo con un largo vestido negro ajustado. Este lo acompañó de discreta joyería, y de una manicura color granate.

Jennifer Aniston Getty Images

Jennifer Lopez se decantó por la gama "Barbie" dando predominio al color rosa. Asó lo hizo con un vestido largo rosa con falda voluminosa, escote palabra de honor y 'maxi' flores en ambos brazos. Este lo completó con un bolso de mano metálico en tonos rosados, joyería, y peinado lateral ondulado.

Como una Barbie real, la cantante no ha querido perderse esta gala. Kevin Mazur

La actriz estadounidense Elle Fanning lució también el escote palabra de honor con un largo vestido de seda dorado y lazo en pecho. Este lo acompañó de unos salones de tacón a juego con el color del vestido, joyería, y recogido con raya lateral.

Elle Fanning Getty Images

La británica Carey Mulligan llevó un vestido combinado de Schiaparelli con escote palabra de honor, y un drapeado en la falda que trasladaba al clásico vestido sirena. A todo esto le añadió unos pendientes y un corte de pelo 'bob' con raya en medio.

Carey Mulligan Getty Images

La estadounidense de 39 años, Amanda Seyfried lució un vestido largo negro con 'maxi' lazo en el pecho de la casa Armani. Este lo completó con discreta joyería, y con un ahumado de ojos a juego con el tono del lazo.

Siempre nos alegramos de ver a una de las actrices más queridas de Hollywood. Amy Sussman

