El error de vestuario que Georgina tuvo en la alfombra roja del Festival de Cannes

A tan solo un par de días de la clausura del Festival de Cannes, ya pensábamos que no íbamos a ver a Georgina, sin embargo, parece ser que la 'influencer' se hizo de rogar y al final ayer nos deleitó con su presencia en la alfombra roja del preestreno de Last Summer.

Desde hace unos años, la empresaria no se pierde ni uno solo de los festivales de cine más importantes, ya sea Cannes, como Venecia, donde es una de las más habituales. El año pasado apareció con un vestido plateado que se convirtió en uno de sus mejores looks hasta la fecha y, para esta edición, ha querido repetir la fórmula.

Siguiendo con los tonos metalizados, Georgina llegó a la alfombra roja con un vestido dorado de Ali Karoui, un diseñador dubaití que no para de hacerle a medida casi todos los looks de gala que ha llevado últimamente, como el azul escotado que lució en los Grammy, el azul de terciopelo que le vimos en los Joy awards 2023, el último de la Gala amfAR y, por supuesto, con el que llegó a Cannes en el 2022, entre otros.

Para esta ocasión ha escogido un diseño más recatado que de costumbre, con un sencillo corte recto que se ajusta a sus curvas, de tirantes y un escote bastante normal. Eso sí, la gran sorpresa estaba en una abertura en la espalda que la dejaba completamente al aire.

Georgina en el Festival de Cannes 2023 EFE

El vestido estaba plagado de 'paillettes' que reflejaban la luz con grandes destellos dorados, dando la sensación que llevaba un vestido fabricado en oro. Estas lentejuelas tenían distintos tamaños y formas, que jugaban con las ilusiones ópticas para crear una figura más esbelta a quien lo lleve.

Sin embargo, y a diferencia del look que llevó después a la Gala amfAR, este look no estaba hecho a medida para ella, haciendo que cayese en uno de los fallos de estilismo más comunes y fácilmente evitables.

Pese a no ser una persona de baja estatura (mide 1,68 metros), el vestido le estaba extremadamente largo y, aunque por detrás podría dar el pego de una cola, cuándo la veíamos de frente podíamos darnos cuenta de toda la tela que le sobraba. Esto no solo puede quitarla visualmente unos centímetros y hacerla ver más bajita de lo que en realidad es, sino que también puede ser peligroso, ya que podría tropezarse con mucha facilidad y caerse.

Georgina en el Festival de Cannes 2023 EFE

Aunque en algunas fotos podemos ver que lleva unas buenas plataformas, no resultan ser suficientes, por lo que Georgina ha caído en la lista de los peores looks de la alfombra roja. Uno de los posibles motivos por los que ha pasado esto es porque, al ser un vestido prestado, el diseñador no ha querido modificarlo para que se adapte al cuerpo de una modelo convencional, que suelen ser bastante más altas que ella.

Sorprende, sin embargo, que las medidas del cuerpo estén bien, mientras que el de las piernas no. En su 'docureality' de Netflix, Soy Georgina, vimos que acostumbra a mandar un busto para que los diseñadores tengan sus medidas y no tenga que viajar a todos los ateliers. Después de esto, parece ser que va a tener que hacerse un maniquí a tamaño real para que no vuelva a repetirse este fallo de vestuario.

