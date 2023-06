El 'Feng Shui' a través de la moda: así podemos utilizar los colores para atraer la buena suerte

Siempre hemos utilizado la moda (de forma consciente o no) como un reflejo de nuestro estado de ánimo: si nos sentimos felices, optamos por el amarillo, pero si estamos tristes, apostamos por los colores oscuros. El vestir de determinados colores se ha llegado a instaurar en algunas tradiciones, por ejemplo, en los funerales se suele vestir de negro en señal del duelo.

En Asia este estudio del color ha dado un paso más allá y forma parte del Feng Shui, una forma de administrar el espacio con el fin de lograr de este una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Por supuesto, son conscientes de cómo afectan los colores en él y nos encontramos con tonos prohibidos en habitaciones, otros más recomendables para el salón, la cocina, etc.

La moda también se ha visto influenciada por esta corriente y según lo que busquemos atraer, el Feng Shui nos recomienda vestir de un color u otro. Si quieres atraer la suerte, tener más seguridad, conseguir una mente más clara... no dudes en utilizar estos tonos.

Rojo para la buena suerte

El rojo es uno de los colores más importantes dentro de la cultura asiática. Que una de nuestras tradiciones de Año Nuevo sea estrenar ropa interior roja no es casualidad, y es que la hemos importado directamente desde China, donde se visten de este color para atraer la buena suerte, el éxito y la felicidad. Así que si quieres atraer todo esto a tu vida, no dudes en llevar un 'total look' rojo.

Amarillo para un ascenso

Según el Feng Shui, el amarillo ayuda a tener más poder, por lo que es ideal para aquellos días en los que necesitamos sentirnos más poderosas. Un vestido amarillo o una camiseta de este tono no solo nos dará más luz al rostro, también nos hará ser imparables.

Verde para el dinero

Gracias a los dólares ya tenemos asociado el verde con la riqueza y es probable que los estadounidenses sacaran la idea para hacer sus billetes con este color de la cultura asiática. El verde es el color de la riqueza, la fertilidad, la regeneración, la esperanza, la armonía y el crecimiento, por lo que es un 'must have' en el armario.

El verde atrae el dinero IMAXTREE

Azul para la confianza

Tenemos relacionado el azul con la seriedad y la calma, por lo que se recomienda para las entrevistas de trabajo, sin embargo, desde ahora también debemos ponérnoslo cuando necesitemos sentirnos más seguras de nosotras, ya que significa la curación, la confianza y una larga vida.

Negro para la autoridad

Al igual que en occidente, en oriente también tienen ligado este color con la autoridad (por eso casi todos los uniformes de la policía suelen ser de este tono). El Feng Shui recomienda que nos vistamos de este color cuando queramos atraer el conocimiento, la estabilidad y el poder.

Colores no recomendables

Al igual que hay colores que atraen cosas. positivas, también pasa al contrario, por lo que si queremos tener siempre buena suerte, es mejor evitarlos. En esta lista se incluye el blanco, un color asociado con la muerte y el duelo que usan en Asia en los funerales. También hay que tener cuidado con el verde, ya que además de atraer el dinero, también puede atraer infidelidades por parte de la pareja.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.