Diccionario definitivo de moda: Todo lo que tienes que saber para no estar 'out'

¿Sabes lo que es un LBD, un perfecto o unas 'sneakers'? Que no cunda el pánico, solo es moda. Te dejamos un pequeño glosario para defenderte en ambientes 'fashion'. Con el paso del tiempo, muchos términos nuevos se han ido sumando al lenguaje de la moda. Algunos han venido a llenar un hueco que no había y otros se usan por puro esnobismo. Sea como fuere estamos aquí para sumar, así que te dejamos un breve diccionario de moda para defenderte cuando lo necesite. Nos ha ayudado con él la analista de moda Anitta Ruiz.

'Boho chic': estilo que recuerda al hippie los 70 pero de una manera un poco más sofisticada. Tiene un toque bohemio como la firma Slow Love que crearon Sara Carbonero e Isabel Jiménez y que ahora es propiedad del grupo Temdan (Cortefiel).

'Boyfriend' (estilo): se usa para referirse a cuando, supuestamente, le robas la ropa a tu novio. Es decir, adaptar el estilo masculino al vestuario de mujer.

'Clutch': bolso pequeño de mano, en el que apenas cabe nada. Colección crucero: aquellas que nacieron para los millonarios que en pleno invierno se iban de crucero. Chanel, Dior… cuentan con ellas. Hoy día son simplemente colecciones de entretiempo. Hay dos al año, primavera y otoño.

'Clutch'. ¿Me puedes llevar esto en tu bolso? Le dirá su amiga, la que siempre sale con un 'clutch'. Y es que es complicado llevar ahí todos los ‘por si acasos’. Se suelen usar en 'looks' más de fiesta, pero lo cierto es que los hay de todos los materiales y tejidos. El de la imagen es de peluche, del desfile de Lanvin para este invierno 2023. Imaxtree

Colección cápsula: La creada por un diseñador famoso para otra firma y que a pesar de estar ideada por el diseñador, las prendas las hace la marca que las vende.

Colección cápsula. La firma H&M es experta en sacar al mercado este tipo de colecciones diseñadas por un famoso modisto o modista pero confeccionadas por ellos y a un precio muy superior al habitual. En la Imagen, la que salió a principios de mayo y que firma Mugler para H&M. Karl Lagerfeld o Stella Mccartney también tuvieron la suya. Dr

Look de la colección Crucero 2024 Dior DIOR

'Croptop': un top, camiseta, jersey... que deja ver el ombligo.

'Cut out': corte en la ropa en zonas estratégicas como el abdomen o la espalda. ¿Se acuerdan del vestido de la reina Letizia de color fucsia con aberturas en el abdomen? Pues ese.

'Croptop'. ¿Fácil no? Es una prenda superior que no cubre el ombligo. Lo que antes era una 'camiseta torera'. Imaxtree

'FlipFlops': son unas chanchas, de las de dedo, de toda la vida.

'Hot pants': es un escalón más por encima de los 'shorts' Se trata de un pantalón ultra corto que casi parece una braguita.

'Hot Pants'. Ahí tenemos a la 'influencer' italiana Chiara Ferragni con unos. ¿Podría ser ropa interior? Sí. Imaxtree

'Jeggins': sale de la unión de otras dos, 'leggins' y 'jeans'. Así que son las hace la marca que las vende.

LBD: 'Little Black Dress' (vestidito negro). Es la prenda comodín para no desentonar por exceso ni por defecto. Fue popularizado por Chanel en los años 20.

'Mum fit': 'vaqueros de madre'. Aquellos noventeros que veíamos en las series de televisión. Altos de cintura y más estrechos en el tobillo.

'Oversize': no es otra cosa que ropa que queda grande. No es que sea una prenda amplia de patrón, es que está hecha para que parezca que no es de nuestra talla. Si eliges un par de tallas más de la habitual... lo tienes.

Moda 'Oversize' (con 'croptop'). Esta imagen explica perfectamente el objetivo de esta tendencia: dar la impresión de que la ropa es tres tallas mayor. Imaxtree

Perfecto: es la cazadora de cuero, de estilo motero, con cremalleras y solapas. Se llama así porque cuando en 1928 los hermanos Schott (Irving y Jack) la crearon, siendo los primeros que incorporaban la cremallera en una prenda de cuero, le pusieron el nombre de Perfecto, como el puro cubano favorito de Irving.

Perfecto. Puede que hasta tenga una. Es la mítica cazadora de cuero, como la que lleva esta niña en las calles de Nueva York. Imaxtree

'Slippers': zapato plano y cómodo que se llama así por su parecido con las zapatillas de estar por casa masculinas. Ahora ni son masculinas ni solo de estar por casa.

'Sneakers': no le de más vueltas, son unas zapatillas de deporte.

