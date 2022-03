Fashion Week Madrid: todo lo que debes saber de esta 75ª edición

La Semana de la Moda de Madrid arranca esta semana con las presentaciones de las nuevas colecciones de los grandes diseñadores patrios. Del 9 al 13 de marzo, llega a la capital la gran pasarela de la moda española en su 75ª edición de la mano de Ángel Schlesser, Isabel Sanchis, Teresa Helbig, Pedro del Hierro o Pertegaz, entre otros.

Como todos los años, la Pasarela Cibeles no viene sola y este 2022 la moda sale a la calle con Madrid es Moda y la iniciativa #ESlow Fashion in Motion, con un autobús que recorrió las calles de Madrid donde 12 diseñadores, incluidos Eduardo Navarrete, Juanjo Oliva, Maison Mesa, María Lafuente, Roberto Verino y The Extreme Collection, mostraron sus colecciones en plena calle.

Esta nueva edición viene cargada de optimismo e IFEMA volverá a tener un 100% de aforo en la sala de desfiles después de dos años reducido debido a la pandemia del coronavirus.

Desfile de Palomo Spain en la Semana de la Moda de Madrid 2021. GTRES

Pasarela Cibeles

Durante los 6 días en que la moda es la protagonista, veremos distintos desfiles por todo Madrid, tanto dentro como fuera de IFEMA, en una programación que, pese a grandes ausencias como la de Maya Hansen, reúne a todo el talento que tenemos dentro de nuestras fronteras. Puedes consultar la agenda de los desfiles de los diferentes diseñadores y otras actividades (incluido un fashion show sobre Los Bridgerton) pinchando aquí.

Como resultado del compromiso con el medioambiente, Mercedes-Benz presentará su colaboración con la firma Proenza Schouler en la creación de una colección cápsula que estará expuesta en el stand de la firma de coches de lujo desde el jueves 10 de marzo con imágenes de The Power of Two, la campaña que protagoniza la actriz Laura Dern (Jurassic Park, Historia de un matrimonio).

Por otro lado, la Pasarela Cibeles vuelve a premiar el talento emergente y culminará con la entrega del premio Mercedes-Benz Fashion Talent al mejor diseñador novel. En esta edición, el galardón recupera su carácter internacional y el ganador podrá desfilar en la Mercedes-Benz Prague Fashion Week, donde mostrará sus creaciones fuera de nuestras fronteras.

Asimismo, L’Oréal Paris sigue siendo el patrocinador oficial de esta pasarela y el día 12 se realizará la entrega del Premio L’Oréal Paris a la Mejor Colección de un diseñador y el Premio L’Oréal Paris a la Mejor Modelo.

Desfile de Isabel Sanchis en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2021. GTRES

Moda de autor

Por su parte, Madrid es Moda sigue apostando por la moda de autor y la slow fashion con sus tradicionales acciones en tiendas, ateliers, calles, plazas y espacios singulares e inesperados de la ciudad. Citas muy cuidadas, de aforo limitado y bajo invitación donde los propios diseñadores explican sus colecciones y el proceso creativo de las mismas de una forma cercana y única, conectando así la belleza de la ciudad con la moda de autor. Puedes consultar la programación aquí.

Bajo el concepto creativo de "Saber hacer", en esta edición de Madrid es Moda centra su mirada y la emoción en los artesanos, uno de nuestros grandes patrimonios, quienes cada día construyen la moda de autor española, aportan valor diferencial y trabajan desde la preservación, el respeto y la sostenibilidad.

Madrid es Moda quiere poner en valor su labor y contar su historia presente y de futuro, reflexionando también sobre la necesidad de defender sus oficios (patronaje, bordado, costura…) y de asegurar su supervivencia en las próximas generaciones gracias a la imprescindible y urgente búsqueda y formación de los artesanos del mañana.

Una de las nuevas acciones es La Casa Madrid es Moda, donde se podrán conocer las colecciones de los diseñadores participantes a través de un espacio expositivo que irá cambiando diariamente y albergará un amplio programa de charlas, actividades y presentaciones de colección.