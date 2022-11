Ester Expósito nos enseña cómo llevar en otoño la falda más popular de este verano (y que adora la generación Z)

Tras dejar atrás Élite, la serie que la catapultó al estrellato, Ester Expósito ha continuado su carrera con nuevos y emocionantes proyectos. La actriz ha acudido a El Hormiguero para presentar su último trabajo, Venus, un 'thriller' de terror dirigido por Jaume Balagueró. Ester hace el papel de una joven gogó de la noche madrileña, una actuación con la que, dice, ha pasado momentos muy divertidos. La película, que Expósito define como "una bomba atómica del terror y del surrealismo", se estrenará en cines el próximo 2 de diciembre.

Las anécdotas sobre su nuevo papel como reina del terror no han sido lo único llamativo de la noche. Aparte de sus historias y confesiones, sonsacadas, como suele ocurrir, por 'Trancas y Barrancas', la actriz sorprendió con su look, original y moderno, ideal para la ocasión.

Su presencia es siempre una de las más esperadas en alfombras rojas y eventos. Y no solo por ser una de las actrices más famosas del momento, sino también por sus impecables looks. A la madrileña le gusta probar y experimentar con diferentes outfits y estilos, demostrando que ya ha dejado atrás los looks dulces de sus inicios. Esta vez, ha apostado por uno de sus estilos más característicos, con un rompedor look urbano.

Para la velada en El Hormiguero, Expósito eligió un top negro asimétrico que dejaba ver casi todo su abdomen, una prenda cómoda, versátil y súper original, más atrevida que las que estamos acostumbradas a ver en la madrileña. La actriz combinó el top con una de las micro-tendencias más llevadas de los últimos meses: una falda cargo (o 'parachute'), en este caso de color verde militar, con detalles de cremallera y de tiro bajo.

Este tipo de faldas se pueden encontrar ya casi en cualquier tienda (Zara, Stradivarius, Bershka,...) en todos los colores y estilos. Fue una de las prendas más solicitadas del verano, y Ester ha demostrado la forma perfecta de incluirla también en nuestros looks de otoño. Y lo ha conseguido gracias al calzado, unas botas negras de cuero altas hasta la rodilla que han dado el toque final de tendencia a su look televisivo.

En cuanto a su 'beauty look', Ester no se complicó demasiado y decidió apostar por la sencillez, con un sencillo 'makeup no makeup' y el cabello con ondas al aire.

No cabe duda de que Ester ha sabido elegir el look perfecto para un programa como El Hormiguero, pues ha sabido combinar las prendas más cómodas y favorecedoras con las tendencias más in del momento.

De niña dulce a mujer sensual

Con este nuevo proyecto de la actriz la veremos en un registro completamente novedoso. Muy atrás quedan los dramas de instituto con los que ganó su popularidad. Con este cambio tan abrupto, hemos querido repasar el otro gran cambio por el que ha pasado Expósito: el de su estilo.

