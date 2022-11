El peinado de Margot Robbie que todas llevamos de pequeñas y que solo se tarda 3 segundos en hacerlo

El otro día, Margot Robbie nos sorprendía con un vestido 'cut-out' verde oliva de Bottega Veneta, dando por finalizado el contrato con Chanel en el que la actriz era imagen de la marca (al igual que Penélope Cruz). Después de varios años vistiendo solo con looks de la 'maison' Robbie se liberaba con otro estilo completamente diferente a lo que siempre ha llevado.

Sin embargo, parece que en realidad todo era un 'affaire', porque la nueva Barbie ha vuelto a llevar su firma de confianza. En un evento de los BAFTA celebrado en su honor, la actriz apareció con un traje completamente negro de Chanel de chaqueta de tweed y pantalones a juego de la colección Primavera/Verano 2023 de la casa.

Mientras sus fans se emocionaron después de verla en lo que pensamos que era su nueva era de estilo, la marca sigue teniendo en su web a Margot Robbie como embajadora, así que tendremos looks de Chanel para rato.

Durante esta fiesta, además del traje, también nos fijamos en el peinado de la actriz, idéntico a los que llevamos nosotras en nuestra infancia y que marcó la temporada de otoño-invierno 20/21 de la 'maison'.

Margot apareció en la alfombra roja con un semi recogido algo despeinado, sujetando su melena rubia con un lazo negro que le da ese aspecto romántico y juvenil que tanto nos gusta.

Nada más verlo, pudimos apreciar el gran potencial que puede tener para estas fiestas, dando el toque elegante y en tendencia a cualquier look que llevemos en Navidades. Recrearlo es tremendamente sencillo, solo tenemos que peinar la capa de arriba de nuestra melena hacia atrás y recogerlo en la coronilla con este accesorio. Lista en 3 segundos.

Por suerte, hemos encontrado uno muy parecido por menos de 3 euros que nos hará la vida mucho más fácil, ya que en lugar de ser un coletero o ser una cinta que atamos a nuestro cabello, es un pasador. Se trata del pasador con lazo de satén XL de You're The Princess, con el que tendremos la manera perfecta de dar un toque personal y sofisticado a cualquier look.

Pasador con lazo de satén XL de You Are The Princess Cortesía

Mide 33 centímetros de largo y cuesta tan solo 2,99 euros. Además, está disponible en otros dos colores: amarillo y rosa para que tengamos siempre uno que combine con todos nuestros looks. Lo podemos encontrar tanto en Primor como en la web de You Are The Princess.

