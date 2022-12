Este era el vestido de la venganza de Isabel Preysler que ya avisó de su ruptura con Mario Vargas Llosa

La noticia ha acaparado los titulares de toda la prensa generalista y de corazón: Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa han roto después de casi ocho años de amor. Así lo anunciaba en exclusiva ¡Hola!, donde detallaban además que no existen terceras personas sino que "los celos infundados" y "el desgaste de la pareja" han sido los principales motivos.

Se trata de la última ruptura del panorama 'celebrity' de 2022, que se suma a otras que también han sido muy mediáticas como la de la propia hija de Preysler, Tamara Falcó, con Íñigo Onieva; la de Laura Escanes y Risto Mejide o la de Aitana y Miguel Bernardeau. Todas estas separaciones, sin duda, han estado marcadas por señales estilísticas en las que las mujeres de las relaciones han salido, a posteriori, de lo más empoderadas, y en las que, casualmente, el color negro (tal y como ya hizo Lady Di) era el protagonista de sus looks.

Si Tamara Falcó apostó por un esmoquin negro ligeramente 'oversize' para reaparecer tras anunciar su ruptura con Íñigo Onieva o Aitana lució un espectacular vestido negro totalmente transparente tras salir a la luz que ya no estaba con Miguel Bernardeau, resulta que la mismísima Isabel Presyler se adelantó con un estilismo que, aunque en su día no terminamos de entender, ahora cobra todo el sentido: ella también llevó su vestido de la venganza (y no lo sabíamos).

Preysler llevó este vestido del que hablamos el pasado 30 de noviembre, hace menos de un mes, cuando se celebró la fiesta de Navidad de Moët & Chandon. Para la cita lució un vestido negro transparente firmado por Tot-Hom y protagonizado por una falda XXL así como por un top 'beandeau', además de transparencias por todo el cuerpo del diseño. Lo lució con un maxi-cinturón con hebilla grande a tono y un 'beauty look' impecable protagonizado por un ahumado en tonos tierra.

El vestido de la venganza de Isabel Preysler GTRES

El 'revenge dress' (o 'vestido de la venganza) hace referencia, originalmente, al diseño que llevó la princesa Diana en la cena en la Galería Serpentines en 1994 firmado por Christina Stambolian. En ese momento Lady Di atravesaba por una de las peores etapas de su vida, ya que acababa de escuchar que su marido Carlos había confirmado un romance con Camila. Desde entonces los diseños 'little black dress' han marcado la historia de la moda, simbolizando venganza, libertad y evolución para quienes lo llevan puesto.

Vestido de la venganza de Lady Di GTRES

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.