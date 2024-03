Emma Stone recoge su premio Oscar con un "incómodo" vestidazo que termina roto

Este 10 de marzo, el Teatro Dolby de Los Ángeles ha vuelto a reunir a las personalidades más importantes del séptimo arte. Los Premios Oscar, otorgados por la Academia americana de cine, son los galardones más importantes a nivel internacional. Por ese motivo, la alfombra roja de los mismos es la más esperada del año, la que más glamour respira y donde las actrices se emplean a fondo y se ponen los vestidos más espectaculares y las joyas más exclusivas.

Una de las actrices más esperadas de la noche era Emma Stone. La actriz lleva desde principio de año acumulando premios por su trabajo y desfilando con glamour por las alfombras rojas de todos los galardones que preceden a los ansiados Oscar. De hecho, cuenta con el Globo de Oro y el Bafta a mejor actriz por su interpretación de Bella Baxter en 'Pobres Criaturas'. Esta noche, sin embargo, se ha hecho con el reconocimiento más importante, el Oscar a mejor actriz (eso sí, no sin incidentes).

Emma Stone en los Oscars 2024 WireImage

La actriz ha elegido un vestido de Louis Vuitton en verde agua muy muy pastel, con silueta peplum, largo hasta los pies, escote palabra de honor y cola. La tela no es lisa si no que va haciendo un brocado en el mismo tono. Los zapatos los lleva a juego con el color del vestido.

Ha sido muy comentado que la silueta del vestido podía ser un poco incómoda, ya que no le otorga demasiada libertad de movimientos y la obliga a dar pequeños pasitos. Sea como fuere, la actriz ha apostado por ese patrón, sabiendo lo que le permite hacer y lo que no, y si ella se siente especial y se ve fantástica así (nosotras así la vemos), es su noche, su momento y ella decide. No obstante, con lo que probablemente no contaba la actriz es que este 'incómodo' vestido, podía terminar jugándole una mala pasada y es que antes de subir al escenario, se rompía.

Emma Stone se rompe el vestido en los Oscar 2024

Emma Stone recoge el Oscar con el vestido roto. EFE

La actriz protagonizaba una de las anécdotas de la noche, cuando subía a recoger la estatuilla y confesaba que, efectivamente, el vestido ajustado había terminado por romperse en un momento inesperado. Algo que recuerda a otras situaciones algo 'embarazosas' como las protagonizadas por su compañera Jennifer Lawrence que se ha caído hasta en dos ocasiones durante una gala de los Oscar. "Se me ha roto el vestido. Creo que ha sido durante el I’m just Ken", explicó la actriz, bromeando y haciendo referencia a la actuación musical de Ryan Gosling, que interpretó en directo el tema de la banda sonora de 'Barbie'.

