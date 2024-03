El vestido de Kate Middleton que se ha colado en la alfombra roja de los Oscars 2024

La gala de los Premios Oscar se ha convertido en un auténtico escaparate de moda y tendencias. Por la 'red carpet' hemos visto a grandes personalidades de Hollywood que nos han adelantado muchas de las tendencias de 2024, aunque el clásico negro se ha convertido en la apuesta más repetida.

Algunos de los estilismos más impresionantes han sido los de Margot Robbie, que ha llevado su particular vestido de la venganza; el que ha lucido Emma Stone, con un impresionante look azul; el de America Ferrera, con un diseño homenaje a Barbie; o el de Elsa Pataky, quien ha presumido de figura con una pieza de aberturas. Sin embargo, hay una invitada que se ha convertido en una de las mejor vestidas de los Oscars 2024. Su nombre es Sara McFarlane, una productora estadounidense nominada al Premio de la Academia y que ha elegido un vestido que ya llevó antes Kate Middleton.

El diseño de Kate Middleton que ha triunfado en los Oscar 2024

Sara McFarlane ha lucido en la 'red carpet' de la 96ª edición de los Oscars un vestido dorado con capa, que es una de las tendencias de 2024, confeccionado con pedrería, brillos y semitransparencias, que pertenece a la firma Jenny Packham.

Sara McFarlane en los premios Oscars 2024 Getty Images

Se trata de un diseño impecable que ya había llevado Kate Middleton el pasado 2021 en el estrenó de No Time To Die, que además llevó con el pelo recogido y unos pendientes circulares largos dorados. Mientras que en el caso de la productora estadounidense, ha preferido lucirlo con la melena suelta peinada con ondas y un maquillaje muy natural.

Kate Middleton en el estreno de 'No Time To Die' en 2021, en Londres (Foto de ARCHIVO)28/9/2021 ONLY FOR USE IN SPAIN DPA vía Europa Press

Un vestido de lujo para alquilar en España

Este diseño tan elegante que ha lucido la productora y que Middleton también tiene en su guardarropa es el modelo de fiesta Lotus de Jenny Packham que se puede alquilar en Love is in the Air, una plataforma de servicio de alquiler de vestidos de novia e invitada de alta costura que acaba de llegar a España, concretamente al estudio de Isabel Ruíz, en el número 130 de Claudio Coello (Madrid).

En concreto, esta pieza que tanto ha gustado de la 'red carpet' de los Oscar 2024 está disponible para alquilar por 1.323 € de manera online.

Vestido Lotus de Jenny Packham Love is in the Air

