Elsa Pataky sentencia que el vestido mini corsetero se lleva con zapatillas este verano

El frío de febrero está volviendo poco a poco, pero con este calor que hemos tenido los últimos días, no podemos esperar a llevar las tendencias que nos esperan para la próxima primavera. Aunque todavía nos queda un mes para cambiar de estación, no paran de aparecer looks inspiración en redes sociales, incluidos en el Instagram de Elsa Pataky.

Aunque no la pudimos ver en la alfombra roja de los Goya, sí que hizo aparición en los AACTA, uno de los premios más importantes del país australiano, en los que también podemos encontrar a actrices de renombre como Margot Robbie o Cate Blanchett. Allí nos sorprendió con un espectacular vestido midi de lentejuelas doradas de Paco Rabanne, convirtiéndose en la gran embajadora de la marca España en nuestras antípodas.

Sus looks de gala siempre acaparan titulares, pero la verdad es que la española también destaca por los estilismos diarios que sube a sus redes sociales, donde se convierte en musa para muchas mujeres mientras enseña cómo adaptar las tendencias a un ritmo de vida más 'slow'.

Estas fotos más sencillas contrastan con los looks de las campañas de las que es imagen, donde arriesga con conjuntos más llamativos que no dejan de llamar la atención y algunos rescatan tendencias del pasado que creíamos no volver a ver.

Ejemplo de ello es esta fotografía de Elsa, donde la vemos con un minivestido corsetero rojo, de escote palabra de honor —una de las principales tendencias de este año— bajo asimétrico y con cierta inspiración a los icónicos perfumes de Jean Paul Gaultier.

La sensualidad de la prenda destaca con las 'sneakers' con las que lo conjunta, las deportivas Adair en rosa y naranja de la nueva colección de Gioseppo (52,77€) que las lleva para posar sobre las rocas.

Una tendencia rescatada del pasado

Nada más ver este look, nuestra mente viaja a los MTV Movie Awards del 2009, cuando Kristen Stewart llegó a la alfombra roja con un vestido mini rojo y negro y unas Converse a juego, ya que, según contaba ella, podía firmar autógrafos de pie durante más tiempo.

La década del 2010 estuvo marcada por la mezcla de vestidos más formales con deportivas y, tras el anuncio de la vuelta del grunge, la moda de Tumblr y todo lo que le rodea, podemos confirmar que estos estilismos estarán a la orden del día este verano.

