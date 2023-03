El vestido de novia de Zara de 100 euros que llevaría si mi boda fuese mañana

Ni faldas pomposas, ni presupuestos de miles de euros. Cada vez son más las novias que apuestan por el minimalismo y por vestidos de novia 'low cost' o asequibles para celebrar uno de los días más románticos de su vida, y este diseño de Zara de algo más de 100 euros sería mi elección si mañana diese el 'sí quiero'.

Con la primavera a la vuelta de la esquina, de una manera literal, tenemos las emociones a flor de piel y las comedias románticas rondando nuestras cabezas después de tanto festival de cine, solo podemos pensar en vivir una de estas historias que terminan dando el 'sí quiero' con el vestido de novia perfecto, y yo lo he encontrado.

El vestido de novia 'low cost' de Zara

Lo más importante del día de tu boda es sentirte especial y favorecida, esto no es sinónimo de haber tenido que hacer un previo desembolso económico enorme en una prenda que solo uses una vez en tu vida. Y prueba de que esto es posible, el diseño nupcial de Zara que debes fichar antes de que se agote (estés o no prometida) porque está alineado con la tendencia minimalista que todas las futuras novias persiguen.

El vestido de novia de última hora de Zara Zara

Este vestido de Zara, es una edición especial en seda rosada y gris perla con bordados, tirantes regulables y cuerpo fluido que desemboca en falda asimétrica con abertura sensual en la pierna. Lentejuelas y abalorios decoran las costuras onduladas de este diseño para novias que no quieren complicarse el día de su boda, y todo por el precio de 159 euros. Descubrirlo me ha hecho querer atesorarlo en mi armario hasta "el día D".

El vestido de novia con el que soñabas Zara

En la web actualmente solo está disponible en la XL, y es que seguro que hay más de una novia apresurada que al verlo no ha dudado de dar un paso adelante hacia el altar y, aún sin pareja ni compromiso, hacerse con él para cuando llegue su día especial. Definitivamente, este es el vestido de Zara con el que daría el 'sí quiero' si me casase mañana.

