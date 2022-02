Los más viejos del lugar os acordareis (después de unas semanas me vais a permitir que os tutee) de aquel lío monumental que se montó hace unos años por la cazadora de cuero que llevaba la candidata socialista a la alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez. Sí, otras chaquetas han dado de qué hablar antes de la de Cifuentes y Ayuso. Por aquel entonces la plana mayor del partido opinó que la candidata estaba excesivamente guapa y "cañera" en los carteles electorales y los cambiaron por otros dónde llevaba una americana. El cuero estaba reservado pa las chicas malas, no para las políticas que venían a mejorar una ciudad.

Pitillos y cuero

La reina Letizia durante el 150 anniversario del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra GTRES

Esta anécdota me ha venido a la cabeza cuando he visto a nuestra Reina con unos ajustadísimos pantalones de cuero y unos altos stilettos el pasado viernes durante el 150 aniversario del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra. Ella, como casi siempre, está impecable y nadie se ha llevado las manos a la cabeza por incorporar este material a sus estilismos. Esto me sirve para ilustrar cómo el paso de los años cambia nuestra percepción de las cosas y como en moda tampoco podemos juzgar con los ojos de hoy estilismos del pasado.

Ella ya lo hizo

La reina Letizia en Arco 2019 Gtres

De cuero precisamente fue a la inauguración de ARCO hace unos años Doña Letizia, en uno de sus looks más aplaudidos. Este año, que no está la cosa para muchas alegrías, ha optado por un traje sastre gris marengo, supuestamente sobrio, pero que con un par de detalles, hombreras y el fajín, que han conseguido que la monarca haya vuelto a marcar estilo. Por cierto, “Made in Spain”, Inés Martín Alcaide lo firma. Su manejo del Su manejo del concepto #LaRopaHabla está llegando a niveles sublimes. Gracias Majestad, por si acaso le da por leerme.

Letizia Inaugura ARCO con dos piezas de Inés Martín Alcaide Gtres

Señor ministro, queremos ayudarle

Quien seguro que no está para lecturas sociales es el Ministro de Exteriores, así que aprovecho para utilizarlo como ejemplo. El señor Albares, uno de los pilares fuertes del Ejecutivo, necesita un sastre en su vida. Con toda la pericia que tiene en su campo, cada vez que veo una foto suya me da la sensación de que alguien le ha prestado un traje para salir del paso. Mangas de camisa larguísimas, chaquetas que no cuadran en los hombros y pantalones arrebujados en los bajos. Siempre he pensado que vosotros, aunque no lo parezca, lo tenéis mucho más complicado que nosotras. Gracias a la moda low cost, y sobre todo al señor Ortega, con un par de consejos y dos duros las féminas nos podemos marcar un vestuario de quitar el hipo. Ellos suelen tener más problemas con el traje. No porque no haya cosas bonitas a un precio ajustado, sino porque tiene que quedar perfecto para que no sea un auténtico desastre y claro, los cuerpos son diversos y los tallajes estandarizados.

El ministro de Auntos Exteriores Jose Manuel Albares junto a Felipe VI GTRES

Moda circular y una demanda de empleo

Mi consejo, comprar menos, comprar mejor y sobre todo arreglarse la ropa. Una modista en marcación rápida siempre es imprescindible para la gente que está bajo la lupa. Querido señor Ministro, si conseguimos salir bien de este fregado en el que nos ha metido Putin, me pongo a su servicio para solucionar este pequeño problemilla y que vaya usted por la vida hecho un pincel.