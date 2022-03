El pantalón de pinzas de Zara que Nuria Roca lleva con jersey amplio para estilizar las piernas

La naturalidad de Nuria Roca es innegable. Y por ello, a día de hoy es una de las 'celebrities' españolas más admiradas por mujeres de todas las edades. En cuestión de estilo, por supuesto, su carácter desenfadado y elegante al mismo tiempo hace que siempre esté en el punto de mira. Y, por supuesto, sus colaboraciones en El Hormiguero de Pablo Motos generan máxima expectación entre las amantes de la moda que quieren descubrir qué combinación lucirá en el plató del programa de Antena 3.

La presentadora lució anoche en el programa de 'prime time' un 'look' protagonizado por un pantalón de pinzas negro de lo más favorecedor, con el que consigue estilizar sus piernas y crear un efecto visual de que parezcan mucho más largas. Y es que a pesar de tratarse de un pantalón elegante, Nuria Roca lo llevó con una prenda más desenfadada, como es el caso del jersey amplio de color rosa.

Se trata de un pantalón de tiro alto de color negro con detalle de pinzas en la parte delantera y pernera ancha y de corte recto. Cuenta con cierre frontal de cremallera y botón. Además, Nuria Roca lleva el bajo recogido para dar protagonismo a los zapatos de 'animal print' con los que ha decidido rematar el estilismo.

Pantalón negro de pinzas, de Zara Cortesía de Zara

Estos pantalones que tiene Nuria Roca pertenecen a las rebajas de Zara y tienen un precio de 9,99€ (con más de un 80% de descuento). ¿La mala noticia? Como es lógico, están totalmente agotados en la web de la firma de Inditex, pero todavía quedan últimas unidades en algunas tiendas físicas. ¿Cómo comprobarlo? Consulta disponibilidad en tienda introduciendo tu código postal en la web.

Sin embargo, los pantalones no es lo único que llama la atención del 'look' de Nuria Roca. La presentadora completó su estilismo con un jersey protagonizado por uno de los colores tendencia de la próxima primavera 2022, el rosa. Se trata de un jersey con mezcla de lana, con cuello redondo y corte amplio y regular. Pertenece a la selección de rebajas de Guess y tiene un precio de 64,50€ (antes 129,90€). ¿Te haces con el 'look' de la presentadora?