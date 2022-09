Ya sabemos que aún quedan unos días para que, oficialmente, se acabe el verano. Y te invitamos a aprovechar estos últimos resquicios de la estación lo máximo que puedas. Pero lo cierto es que, en cuanto pasamos la página de septiembre en el calendario, para muchas comienza automáticamente el otoño.

Y no queremos que te pille desprevenida, así que hemos querido hacer un pequeño recordatorio de las prendas básicas que, año tras año, otoño recupera de nuestros armarios. La inspiración perfecta ha sido el 'street-style' de ciudades como Copenhague o Helsinki, lugares donde el tiempo otoñal ya lleva semanas dejando su huella.

Los looks que se observan en estas calles dejan una cosa muy clara. Ha llegado la hora de sustituir (o no) los colores brillantes, los rosas, amarillos y neones, por colores neutros y tonos tierra. Los meses de frío invitan a prendas en colores marrones, a juego con la temporada. Por ello, hazte con algunas piezas claves, una prenda que, ella sola, configure un look entero. Esta puede ser, por ejemplo, una americana. Combina con todo, es perfecta para el entretiempo y da el toque elegante perfecto para la vuelta al trabajo.

El otoño también va sobre texturas. Las telas ligeras quedan atrás para dar paso a tejidos más gruesos y estéticas rústicas. Esto se puede aplicar tanto a pantalones como a chaquetas o camisas.

También se acerca el momento de decirle adiós, hasta el año que viene, a las sandalias veraniegas. En su lugar, vuelven las botas altas, los zapatos cerrados y los botines. Esta temporada hay un calzado estrella indiscutible, que veremos por todas partes: los mocasines, ya sea con suela plana o con plataforma. Con una hebilla dorada, serán el zapato perfecto para el día a día.

Consigue el look

Si quieres inspirarte para cómo conjuntar los básicos perfectos para crear un look simple y efectivo de otoño, aquí te dejamos un outfit que hemos visto en el 'street style' de Copenhague que reúne todos los requisitos. Además, podemos recrearlo por un precio asequible con estas prendas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas.

Copia el look IMAXTREE / Montaje: 20minutos

Americana marrón de Mango por 49,99 € (REF: 37074377-GRETA-LM)

Camisa rústica de Pull & Bear por 22,99 € (REF: 8471333)

Pantalón vaquero blanco de Mango por 29,99 € (REF: 37072877-ELLE-LM)

Mocasines de H&M por 24,99 € (REF: 0903333001)

Bolso de Parfois por 19,99 € (REF: 197369_LLS)

Cinturón negro de El Corte Inglés por 8,45 €

Pendientes de perlas de Singularu por 14,96 €

Esmalte de uñas 15 Revolution por 5,10 €

Gafas de sol de Karl Lagerfeld por 62,69 € (REF: L6035S 003)

