El nuevo anillo favorito de Rosalía que cuesta menos de 20 euros (y dónde comprarlo)

Si hay algo que debamos tener más que claro a estas alturas es que Rosalía es sinónimo de éxito. Fue el pasado mes de marzo cuando la catalana lanzó su último disco, Motomami, y de nuevo logró conquistar incluso a los más exigentes con su trabajo (y a nivel mundial). Desde su lanzamiento hasta hoy, la cantante ya ha conseguido colarse en los primeros puestos de todas las listas de éxitos, pero no podemos olvidar que Rosalía también es todo un icono de moda y de originalidad.

Uno de los grandes secretos del éxito de la catalana es que tiene carácter y una personalidad arrolladora. Su estilo, además, es muy marcado y se aleja de cualquier tipo de convencionalismo, como así lo hace también con su música. Sin embargo, es uno de los más imitados.

En sus ‘outfits’ las joyas juegan un papel fundamental. Los pendientes XXL, las pulseras, los anillos, los colgantes e incluso los brillos que la cantante se coloca en la dentadura, hacen que sus looks sean ÚNICOS. Y una de las nuevas piezas que Rosalía ha incluido en su joyero pertenece a una marca ‘made in Spain’, demostrando una vez más su compromiso con el diseño español, y protagoniza uno de los looks que la cantante ha publicado en Instagram para promocionar uno de sus temas: B de Bandida.

En concreto, se trata de la pieza de color plata que Rosalía ha combinado con un ‘little black dress’ con ‘cut-out’ en el pecho y en el abdomen, así como con unas botas XXL. Y para diferenciar y elevar todavía más el look, Rosalía lleva dos anillos plata de sello con forma de corazón que pertenecen a una colección que el diseñador Domingo Rodríguez Lázaro, más conocido como Dominnico, ha creado en exclusiva junto a la firma española Joys.

Rosalía con vestido mini negro y sus nuevos anillos Instagram / @rosalia.vt

La pieza, fabricada con latón y con baño de plata, cuenta con corazón perlado y tiene un precio de 19,95€ y todavía está disponible en la web de la marca. Sin embargo, Rosalía no ha sido la única que ha llevado piezas de esta colección, sino que otras ‘influencers’ como Anita Matamoros o Madame de Rosa también las han lucido.

Los nuevos anillos favoritos de Rosalía son de una marca española Instagram / @rosalia.vt

Los looks más extravagantes de Rosalía