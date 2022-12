El misterioso mensaje que se oculta tras la ropa de Meghan Markle en el documental de Netflix

Vaqueros, jerséis 'oversize', camisas de cuadros, gafas de aviador… todo está cuidadosamente descuidado. Los estilismos que vemos en la serie documental Harry & Meghan, tanto durante las entrevistas como en los vídeos que se emiten de la pareja, cumplen una misión: aparentar normalidad. Pero hay mucho más.

Todo es fruto de una estudiada asesoría de imagen. Durante las entrevistas que se emiten en el documental, cuando Meghan expone lo duro que es ser en la novia y posterior esposa de un príncipe, lleva un jersey de cachemira azul grisáceo, de Krista Elsta. Es una prenda casual que cuesta unos 160 euros y de una marca poco conocida pero con la que todas nos podemos sentir identificadas y que rápidamente se asocia con: relax, dulzura, comodidad.

Pero esa prenda dice mucho más. El color, a medio camino entre el gris y el azul, va en consonancia con los tonos que la hemos visto lucir durante su estancia en Reino Unido y en todos los actos a los que ha acudido cuando aún no se habían mudado a Canadá.

Este es el jersey de cachemira de Meghan Markle D.R.

El llamativo 'color block' que lucía la reina Isabel II, los potentes verdes, granates, azules a los que es aficionada Kate Middleton; y la elección de tonos pasteles y dulces de Camilla Parker, dejaban a Meghan poco margen de maniobra para no coincidir o destacar sobre el resto de mujeres de su nueva familia. Así que se instaló en los tonos neutros como el camel, beige, gris, blanco... para "no destacar y pasar desapercibida", dice la ex actriz. "No estoy tratando de destacar aquí ... no pueden decir de mí que no hice todo lo posible para encajar", asegura en el documental.

El príncipe Carlos conversa con su mujer, Camilla de Cornualles, y Meghan Markle. GTRES

Nos habíamos acostumbrado tanto a ver a Meghan vestida en tonos crema y camel que cuando ha optado por colores más vistosos, como el vestido azul eléctrico de Victoria Beckham que usó para retirarse de la vida real británica, el impacto ha sido más fuerte. Tras aquel golpe de efecto ha vuelto a los tonos neutros: desde el vestido blanco personalizado de Louis Vuitton que usó recientemente para recibir el Premio 'Ripple of Hope' hasta la camisa de seda en ‘blanco roto’ que luce también en el documental Harry y Meghan.

El príncipe Harry y Meghan Markle. PAUL EDWARDS/THE SUN / GTRES

Los accesorios también hablan

En el documental también vemos que Meghan lleva el mítico reloj Tank, de Cartier. Aunque ella ya tenía uno antes de conocer a Harry, lo cierto es que el que lleva perteneció a Diana de Gales. Un homenaje a su admirada suegra, a la que continuamente hacen referencia tanto ella como su marido en el documental.

Harry y Meghan, el documental Netflix

Las marcas que luce Meghan merecen mención aparte: Jcrew, Ray-ban, Chloé, Gabriela Hearst, Stela McCartney, Victoria Beckham, Givenchy, Oscar de la Renta, Dior, Veja,… Esta elección deja claro las pocas concesiones que hace a la moda británica (Stella y Victoria), si acaso en complementos, ya que sí la hemos visto lucir con cierta frecuencia bolsos de la firma inglesa Demellier.

Es imposible no ver en todas estas elecciones que Meghan sabe exactamente qué tipo de mensaje quiere transmitir con su ropa en las diferentes facetas de su vida: discreción cuando vivía en Windsor, normalidad en sus aparentes momentos íntimos y familiares, y una pequeña cruzada anti 'british fashion' en la elección de las firmas que predominan en su vestidor. ¿Lo ha conseguido?