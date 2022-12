"Mi deber es proteger a mi familia": El documental 'Enrique y Meghan' llega a Netflix y la Casa Real contiene la respiración

Hoy, 8 de diciembre, se han estrenado los tres primeros episodios de Enrique y Meghan. Se trata de una serie documental que los duques de Sussex han desarrollado junto a Netflix, plataforma a la que no le tiembla el pulso a la hora de meterse en litigios con la Casa Real británica (como demuestra The Crown a cada nueva temporada). Enrique y Meghan se ha dividido en dos volúmenes de forma que el segundo, también compuesto por tres capítulos, llegue el próximo 15 de diciembre. El documental llega inmerso en una polvareda mediática, por lo que podría revelar y por los temas que quiere tratar: no solo el romance de Enrique con la exactriz estadounidense Meghan Markle, sino también la incomodidad que esto desató en la familia del duque de Sussex, el posterior abandono de Enrique de los deberes reales, y cómo los medios cubrieron todo esto.

Es la parte más delicada, pues desde que salió a la luz su relación entre 2016 los duques han lidiado con un acoso mediático que, en última instancia, ha llevado a la realización de Enrique y Meghan. El documental constituye una estrategia de la pareja para controlar su propia narrativa, y expandir su relato más allá de las versiones que puedan proponer los tabloides mediáticos o el entorno del palacio de Buckingham. “Acepto que habrá gente en todo el mundo que no esté de acuerdo con lo que he hecho y cómo lo he hecho, pero sabía que tenía que hacer lo posible para proteger a mi familia, sobre todo después de lo que le pasó a mi madre. No quería que la historia se repitiera”, ha declarado Enrique, que no duda en achacar su actitud a una célebre tragedia familiar.

Enrique es el hijo de Diana de Gales, Lady Di, a quien la persecución de los paparazzi luego de su divorcio con el actual rey Carlos III llevó a un accidente de coche mortal en 1997. “Vi cosas, experimenté cosas, aprendí cosas: el dolor y el sufrimiento de las mujeres que se casan con esta institución. Recuerdo pensar ‘¿cómo voy a encontrar a alguien que esté dispuesto y sea capaz de soportar todo lo que conlleva estar conmigo?’”, reflexiona Enrique en el documental. Enrique y Meghan también incluye fotos y vídeos de la infancia de Enrique, para posteriormente centrarse en su encuentro con Meghan. “Para los hombres puede haber una tentación de casarse con alguien que encaje en el molde monárquico, en vez de alguien que esté destinado a estar contigo”, reflexiona Enrique.

No fue el caso de Meghan, por suerte. “Las decisiones se toman con la cabeza o con el corazón”. El documental propone una inmersión entre bastidores de esos días, hasta el punto de incluir imágenes desde dentro del palacio de Buckingham que ya han causado polémica, pues fueron tomadas sin el necesario permiso de la fallecida reina Isabel II. También recoge el testimonio de sus famosas vacaciones en África y de la espléndida boda que tuvo lugar en 2018, sin perder de vista cómo trató la prensa británica cada giro. “Nos están destruyendo”, se ve a Meghan diciendo en el documental, ante el incansable acecho de los medios.

Esto es solo el principio

Enrique y Meghan, sobre todo, enfatiza cómo la decisión del duque de Sussex de casarse con Meghan causó malestar no solo por su trabajo de actriz; sino también por el hecho de ser mestiza. El noviazgo de los duques estuvo rodeado por el racismo, tanto por parte de los tabloides como por también, al parecer, la familia real británica. Enrique cuenta que lo sacrificó “todo” para unirse a Meghan, y que ella a su vez abandonó su libertad para unirse a su mundo. Los eventos se precipitaron, como recoge el documental, cuando a principios de 2020 Enrique y Megan anunciaron su separación de la Casa Real para iniciar una nueva vida en California y ser económicamente independientes de la monarquía.

Fue entonces, claro, cuando Netflix se cruzó en su camino ofreciéndoles contar su versión de la historia. "Siento que por ser parte de esta familia es mi deber controlar la explotación de los medios. Mi trabajo es mantener a la familia segura”, proclama Enrique, sin dejar de insistir en lo mucho que ha sufrido con Meghan y sus dos hijos, Archie y Lilibet. “Esta mujer es increíble. Es todo lo que buscaba en una mujer”, dice el protagonista del documental. Cuya primera parte, por cierto, no parece haber mostrado nada potencialmente delicado a ojos de su familia, pero está por ver si la siguiente entrega corre la misma suerte.

