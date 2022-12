El conjunto de Marta Lozano con el que serás la invitada de invierno perfecta

Marta Lozano sigue encandilando a más de un millón de seguidores en Instagram. Su carácter y personalidad hacen de ella una 'influencer' exitosa y admirada por muchos del panorama nacional. Y es que tras haberse casado el pasado verano con el odontólogo Lorenzo Remohi, en Jávea, ha decidido centrarse más en ella misma y en todos los proyectos que se le avecinan.

Ya nos demostró que cualquier cambio es bienvenido, y más si es un acto de solidaridad. Así lo hizo con el corte de su larga melena, su sello de identidad, para donarlo al Proyecto Social Peluca Solidaria, destinado a mujeres que no tienen medios económicos para comprarse una.

Una mujer todoterreno, empoderada y fuerte que no solo dedica su tiempo a crear contenido en redes sociales, sino que ha creado su propia marca de cosmética en la industria de la belleza; 'Glowfilter'.

La empresaria e ‘influencer’ nos ha enamorado este fin de semana con este conjunto de invitada de invierno de tres piezas color rosa formado por un ‘crop’ top de tirantes anchos, una falda ‘midi’ con abertura frontal y una chaqueta corta de ‘tweed’.

Las bodas de invierno han vuelto de moda y son toda una tendencia. Este ‘lookazo’ de invitada que nos presenta Marta, tiene un estilo Coco Chanel caracterizado por la simplicidad y sencillez monástica de esos años 30. Sin duda alguna el toque de la chaqueta con diseño corto y recto, botones dorados y hombros con ligero volumen, hacen del outfit todo un éxito en pleno mes de diciembre. Y es que no es fácil saber qué ponerse en estas fechas.

Además lo ha conjuntado con un clásico ‘le chiquito’ bolso Jacquemus en rosa también, una gargantilla fina de diamantes que le dan ese toque parisino y elegante junto con unos salones destalonados blancos de Magrit. Una vez más, Marta nos inspira con su gusto y estilo peculiar tan propio de ella.

Este diseño no solo nos encanta y fascina porque es ‘Made in Spain’ de la marca sevillana Fraile, sino porque rompe con todos los esquemas de la colorimetría en fechas navideñas. La firma presenta una colección llena de vestidos, trajes y prendas únicas de distintos colores, da igual en qué estación nos encontremos o mes del año, aquí no se trata de colores sino de cómo lo lleves.

