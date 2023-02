El abrigo de casi 27.000 euros de chinchilla que Georgina llevó en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo

"¿Será piel de verdad? Porque si es así, que triste", "¿Cuántos animalitos han muerto para hacer ese abrigo?" o "debería darte vergüenza llevar pieles" son algunos de los comentarios que podemos leer en algunas fotos de Georgina Rodríguez. La 'influencer' nunca se ha cortado en mostrar su ostentoso estilo de vida en redes sociales, desde los bolsos de Hermès de 6 cifras hasta el interior de su 'jet' privado, por lo que en abrigos no iba a ser diferente.

A la empresaria le fascinan los chaquetones de piel hasta tal punto que también los lleva en un lugar tan caluroso como es Arabia Saudí y así lo ha demostrado en varias ocasiones, la última en el cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Su pareja cumplía este domingo 38 años y lo celebraba junto a su familia y amigos. El delantero subía a Instagram una foto de la fiesta, donde también estaba Georgina.

En ella, podíamos verla con un abrigo hasta los tobillos muy dosmilero, al que acompañó con unas botas de punta en un acabado de lujo. Sin embargo, diferencia de otras 'celebrities' que prefieren tejidos sintéticos, el abrigo de la 'influencer' es de pelo de chinchilla natural, de la marca Elpidio Loffredo.

Si ya para algunos es escandaloso la cantidad de animales que se han utilizado para hacer un abrigo de estas dimensiones, su precio no se queda atrás, alcanzando la friolera de 26.880 euros. Según cuentan en la página web, está fabricado en Italia y cuenta con la piel de chinchilla Kopenhagen de la más alta calidad.

Con estos precios, muchas personas terminan asociando la piel al lujo, no obstante, Aída Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, opina diferente, según comunicaba a la agencia EFE: "Se ha asociado erróneamente el uso de prendas de piel con el lujo y la moda y este es el pensamiento que hay cambiar porque si conseguimos que no haya demanda, no habrá oferta. Actualmente, hay muchas alternativas para vestirse sin tener que arrebatar la piel y la vida a un animal". La plataforma denuncia que para confeccionar un solo abrigo de pieles, es necesario quitar la vida a 20 zorros, lobos o linces, 70 visones o conejos y, como el de Georgina, hasta 300 chinchillas.

Muchas famosas se han visto increpadas por llevar prendas de este estilo, como Rosalía con el abrigo de cuello de piel de zorro o la bomba de harina que tiraron a Kim Kardashian por llevar un abrigo de este material en el 2012.

GALERÍA | Los looks más llamativos de Georgina

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.