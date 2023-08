Recibir la invitación de un evento especial como es una boda debería ser motivo de alegría y júbilo, pero son muchas las que ante esta circunstancia comienzan con sudores fríos y dolores de cabeza con una pregunta en mente: qué me pongo para ser una invitada icónica.

La respuesta acertada la tienen estas diez famosas que con sus apariciones en alfombras rojas, eventos de noche y por supuesto bodas de sus amistades, nos han dejado pura inspiración para verano 2023. Toma nota y ficha los estilismos desde Dulceida hasta Lady Di, repasando las lecciones de la reina Letizia o María Pombo.

1. Dulceida y su vestido 'azul cenicienta'

Dulceida de invitada Instagram / @dulceida

La influencer es un referente para muchas personas en redes sociales y es que su estilo es capaz de empatizar con todos los públicos. Por eso Dulceida y su vestido azul a lo cenicienta moderna, tenía que inaugurar esta guía de inspiración de looks de invitadas. Un diseño de cuello halter y espalda al descubierto, con cola corta adornada por hojas de tul en el bajo. Es ideal para chicas que quieren ganar altura sin renunciar a la comodidad.

2. Marta Lozano, una invitada perfecta

Marta Lozano de invitada Instagram / @martalozanop

Marta Lozano sabe mejor que nadie cómo acertar con cada estilismo de invitada, tanto es así que podríamos hacer una guía solo con sus looks, pero en esta ocasión cabe destacar un diseño que es sencillo a la par que sofisticado. En rojo pasión, este vestido midi de corte asimétrico en forma de capa con plumas sintéticas a tono rodeando todo el bajo, favorece en particular a chicas altas y esbeltas que se benefician del juego irregular de la falda.

3. Leoni Hanne, una invitada sin miedo a la mala suerte

Leonni de invitada Instagram / @leoniehanne

Son muchos los colores que ciertos expertos en protocolo vetan por su simbolismo y entre ellos se encuentra el amarillo en cualquiera de sus versiones. Sin embargo, hay prescriptoras que no temen a supersticiones y se enfundan en vestidos de este color como Leoni en su visita a Brasil. La 'influencer' germano británica escogió un diseño de Carolina Herrera palabra de honor y falda corta con gran lazada a la cintura que caía por el frontal. Un vestido ideal si buscas estilizar tu cuerpo visualmente y potenciar el bronceado.

4. Teresa Andrés, una invitada maximalista

Teresa Andrés de invitada Instagram / @teresaandresgonzalvo

A veces 'más es más' y la reina del maximalismo en estilismos de invitadas es Teresa Andrés. La valenciana no le teme a los volúmenes en mangas ni faldas y mucho menos a los adornos textiles en 3D por lo que nos ha acostumbrado a verla con diseños de este estilo.

El truco de estilo para ser una invitada maximalista es apostar por siluetas que equilibren los volúmenes. El diseño de Teresa para una boda de tarde tiene un patrón base que se ciñe al cuerpo para dejar todo el protagonismo a la flor sobre el hombro a base de fruncidos del mismo tejido.

5. Letizia, una invitada fiel al 'made in Spain'

El vestido de invitada de la reina Letizia Getty Images

Su majestad es amante de los diseños con origen español y se ha convertido en la mejor embajadora de la moda de nuestro país con apuestas tan frescas y copiables como el vestido de flores de Cayro Woman con silueta envolvente y cuerpo drapeado super favorecedor para todas las mujeres.

6. María Pombo, una invitada muy refrescante

María Pombo de invitada Instagram / @mariapombo

El estilo de María Pombo ha evolucionado de los neutros a los tonos más vitaminados y ese carácter juvenil la convierte en la invitada más refrescante con este vestido verde con el que acudió a la boda de su hermana mayor Lucía.

Un diseño desmontable para adaptarse a los diferentes momentos de la celebración. Por una parte, un vestido lencero en satén, encima de este una capa de tul en el mismo verde con manga larga y volumen fantasía de Redondro Brand.

7. Victoria Beckham, una invitada sobria y atrevida

Victoria Beckham en la boda de Meghan Markle WireImage

Si de algo sabe la ex Spice pija es de moda y lo demuestra cada vez que la realeza británica la invita a sus eventos y celebraciones. En la boda de Meghan Markle, la diseñadora acudió con un traje dos piezas de falda midi y blusa en azul marino muy oscuro y tocado con rejilla a tono.

Las ventajas de llevar azul marino como invitada es que irás elegante sin recurrir al negro tan manido y puedes combinarlo con otros tonos vivos como el coral de los tacones que llevó Victoria.

8. Rocío Osorno, una invitada a todo color

Rocío Osorno de invitada Instagram / @rocioosorno

Las chicas del sur son las invitadas más divertidas. No le temen a mezclar colores complementarios y de ellas aprendemos a hacerlo con estilo y buen gusto, abanderada de esto es Rocío Osorno que apuesta por el morado y el verde para ser la invitada más original.

Su vestido es de Mango (otra lección más para invitadas, el 'low cost' puede ser sinónimo de elegancia), presenta un violeta intenso, escote asimétrico y tres flores en relieve para adornar el hombro. Lo ha acompañado con bolso y sandalias en turquesa con acabado metalizado: la combinación ganadora asequible de las invitadas del verano 2023.

9. Alexandra Pereira, una invitada sexy y elegante a partes iguales

Alexandra Pereira de invitada Instagram / @alexandrapereira

El 'cut out' es una tendencia tan vigente que la moda de invitadas no podía escapar a ella. Estos diseños que dejan parte de la piel al descubierto benefician a un tipo de cuerpos en particular: las chicas bajitas como Alexandra Pereira.

La prescriptora gallega escogió este vestido de la firma Thym para acudir a una cena de gala en la primavera madrileña. De patrón sencillo y escote corazón, el 'cut out' en el centro del cuerpo le daba el toque sensual sin perder la elegancia. Un acierto, al igual que el verde oliva metalizado del diseño.

10. Lady Di, una invitada de 'cuento de hadas'

Lady Di en Cannes, 1987 Getty Images

La invitada por excelencia eternamente, esa es Diana de Gales. Cada uno de sus vestidos tiene historia y en esta ocasión su aparición en Cannes de 1987 no iba a ser menos.

El vestido 'cuento de hadas' como expertos han bautizado el diseño de Catherine Walker la convirtió en esa princesa de ensueño que ya era. Con un bonito cuerpo drapeado palabra de honor y falda capeada en el mismo crepe azul pastel, presenta la silueta más icónica de los vestidos de este tipo de eventos y ceremonias de etiqueta en las últimas décadas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.