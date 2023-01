La moda va cambiando, década tras década: nuevas tendencias, nuevos referentes y nuevas prendas básicas que entran y salen de nuestros armarios. En el caso de Isabel Preysler, lo ha probado todo. Desde los vestidos más brillantes hasta los looks setenteros más simples. Hacemos un repaso por el estilo y evolución de la 'socialité' a través de las décadas.

'Total looks' de lo más setenteros

Es, sin lugar a dudas, una de las imágenes más icónicas de la pareja. Julio Iglesias e Isabel Preysler eran, en los años 70, la definición de creadores de tendencia, iconos de la moda durante la década. La modelo posaba en esta imagen con un 'total look' setentero azul Klein, conformado por un jersey de canalé de cuello vuelto y unos pantalones palazzo con pañuelo estampado atado al cuello. El estilismo era completado por un imponente abrigo largo de pelo y un bolso estampado con el logo de Dior, una demostración de 'logomanía' que mostraba poder de adelantarse a las tendencias.

Julio Iglesias e Isabel Preysler Instagram / @thegentsjournal

También en una fotografía de pareja, vemos a Isabel en una de sus versiones más juveniles y casuales. Lejos de los looks elegantes y sofisticados que la caracterizarán en las siguientes décadas, en los setenta aún la vimos con looks tan informales como esta 'graphic tee' con su propio nombre, combinada con unos vaqueros de pata de elefante que son todo un icono retro.

Julio Iglesias e Isabel Preysler en 1974 Juan Gyenes - Biblioteca Nacional de España

Un sueño vintage

Los años 80 y 90 son, ahora, una verdadera fuente de inspiración. Los looks de Isabel Preysler por aquellas fechas son realmente icónicos, con piezas como este bolsito con cadena que ahora muchas tenemos en nuestra 'wish list'. Su peinado y su look, los rombos y las hombreras muestran a una Preysler muy al día con las tendencias de la época.

Isabel Preysler y Chabelí Iglesias Instagram / @marquesadelvalle

Ella ya lo llevó

¿Chaqueta de cuadros? ¿Pata de gallo? Conceptos que a todas nos suenan y que vemos sin parar en los 'outfits' más modernos. Esta americana de pata de gallo en tonos marrones, que perfectamente podríamos comprar en 2023 en alguna de nuestras tiendas favoritas, ya la llevó Isabel, exactamente, en el año 1990.

Isabel Preysler en 1990 Archivo

Una invitada de blanco

El blanco es uno de los colores fetiche de Isabel Preysler, un tono en el que ha llevado cientos de vestidos, trajes y blusas. Y, ¿quién dijo que no se podía llevar blanco a una boda? Isabel llevó este vestido corto con foulard de tul para la boda de Claudia Guasch en 2008, un diseño que reúne todas las características más significativas de la moda de los tempranos dos mil.

Isabel Preysler en la boda de Claudia Guasch y Alvaro Diaz Archivo

Durante el verano de ese mismo año, Preysler ya era una figura consolidada en los círculos más selectos del país. La 'socialité' inauguró el verano en Marbella, con un look que, de nuevo, es un perfecto reflejo de la época: una falda larga estampada, un top blanco que realzaba los hombros, un enorme collar de perlas y un cinturón plateado sobre el top.

Isabel Preysler luce un espectacular collar de la marca Suárez, firma a la que presta su imagen. KORPA

Un estilo personal y maduro

Las noches de celebración y eventos especiales son el fuerte de la 'socialité' filipina. Con vestidos de fiesta como estos, con brillos, lentejuelas, volantes o encajes, son un básico en el estilo de Preysler. Este vestido dorado de cuello halter, con lentejuelas en el cuello y en la cintura, es un buen ejemplo de ello, un diseño festivo y atrevido que no pierde el punto necesario de madurez y sofisticación.

Isabel Preysler en Hollywood, en 2012 ©GTRESONLINE

Fue en esta época cuando Isabel Preysler consolidó su estilo más personal, con un look que le caracteriza aún a día de hoy. Los trajes de chaqueta son un habitual en su armario. Los ha llevado de todos los colores y estilos imaginables, siempre logrando un resultado elegante impecable.

Isabel Preysler en 2015 GTRES

Vestidos de diseño

La modelo fue y sigue siendo una de las más esperadas en eventos y entregas de premios. Sus looks de alfombra roja son siempre muy comentados, protagonizados en la mayoría de ocasiones por vestidos de diseño de alta costura. Junto a su expareja Mario Vargas Llosa, Isabel acudió a la gala de los premios Goya de 2016 con un impresionante vestido, un diseño de Naeem Khan.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler en los Goya 2016 GTRES

ESte vestido es otro maravilloso ejemplo. Para la celebración del Número 100 de Vanity Fair España, Isabel Preysler eligió un diseño en color blanco marfil compuesto por un cuerpo de encaje y redecilla con una falda larga compuesta por miles de superposiciones de gasa del mismo tono.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler durante la presentación del número 100 de la publicación "Vanity Fair" Jesus Briones (GTRES)

También con looks modernos

Aunque los looks clásicos sean su habitual, a veces Isabel Preysler también ha apostado por innovar e incluir prendas en tendencia en sus estilismos. Un ejemplo de ello es este look, que llevó en 2018 a la exposición '40 años de diplomacia en la democracia: una historia de éxito', en la Casa de América, en Madrid. Isabel acaparó todas las miradas con una falda de cuero de corte midi en color rojo escarlata, que combinó con jersey de cuello vuelto y una chaqueta torera de piel, una cadena de eslabones grandes en color plata y un bolso de piel de cocodrilo en negro. Un look informal que no estamos acostumbradas a asociar con la 'socialité'.

Isabel Preysler en 2018 GTRES

Sus últimos looks

Con el paso de los años, Isabel Preysler ha demostrado que es capaz de defender prácticamente cualquier estilo, cualquier moda de cualquier época. A día de hoy, sus looks siguen triunfando, gracias a una combinación entre lo clásico y elegante y lo moderno y atrevido. Un buen ejemplo es el vestido negro firmado por Tot-Hom que llevó hace unos meses, un diseño con transparencias que anunciaba un cambio en su vida.

El vestido de la venganza de Isabel Preysler GTRES

