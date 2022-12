Si hace un mes estábamos dando saltos de felicidad porque Mariah Carey se adelantaba a la Navidad un mes con su famoso All I want for Christmas is you, ahora estamos sumidas en la desesperación. Tienes la agenda a rebosar de planes (vermús, comidas, cenas...) y el armario tiritando y no, precisamente, porque le falte lana: a solo tres semanas para Nochevieja, no tienes ningún modelito que lucir ni en el que inspirarte y los nervios de no encontrar nada empiezan a adueñarse de ti. Pero Rocío Osorno, la influencer de moda, sí.

La sevillana, una vez más, ha vuelto a arrasar en Instagram con una apuesta que no ha dejado indiferente a su más de millón y medio se seguidores. O, mejor dicho, con dos: ha ejercido como embajadora de Bershka y ha seleccionado un vestido rojo de terciopelo y un mono negro para demostrar que, por menos de 40 euros, puedes conseguir una apuesta ganadora perfecto. "Estos dos looks de la colección Xmas de Bershka me parecen un acierto seguro y además super atemporales que podemos rescatar en cualquier Navidad", advierte Osorno, que de moda sabe mucho y de prendas que van a arrasar, también.

El vestido rojo, que combina con medias negras y sandalias de verano, destaca por sus drapeados que estilizan la figura unidos a una largura mini ideal para las que quieren lucir pierna. Osorno apuesta por un bolso asa con broche de joya y pendientes strass muy largos, pero, lo cierto, es que las posibilidades que ofrece son tantas como usuarios apuesten por él, como ocurre con el mono negro, de terciopelo y cuello halter tipo collar.

Los vestidos 'top' de esta Nochevieja

Además de las propuestas que ya ha lucido Rocío Osorno, esta temporada hay muchas joyas con las que triunfar estas fiestas y que pueden dar solución a los looks de la comida de empresa, las cenas familiares o los cotillones de Nochevieja. Y nosotras hemos querido seleccionarte cinco que cumplen con todas las tendencias de esta temporada, desde las fórmulas más clásicas hasta las apuestas por colores vibrantes que rompen con la monotonía del negro. ¿Lista para enamorarte?

Vestido Pam, de High Spirits: un clásico, terciopelo negro, incursiones de brillantes y frunces.

Un clásico con mucho 'glitter' para cumplir con las tendencias. Springfield

Las lentejuelas vuelven, pero mejor si son rosas, como este vestido con escote corazón de Bershka.

Los expertos ya lo dijeron: ¡el rosa es el color del invierno! Bershka

Un vestido mini pero con maxi lazo, la propuesta de Lefties para arrasar en Nochevieja.

Con este modelo, acapararemos todas las miradas de la fiesta. Lefties

Sofisticada y sensual con el modelo cut out de The-Are al que sacar partido todo el año.

Lo mejor de esta opción es que es muy versátil y apta para los próximos meses. El Corte Inglés

Satinado, volantes, cut out y en color lila, la apuesta Raspberry de High Spirits.

Coge lo mejor del 'slip dress' y lo reformula para un acabado juvenil. Springfield

