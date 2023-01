Dakota Johnson reafirma que un 'total look' vaquero es (y será) tendencia este 2023: así es como lo lleva la actriz

Hay días en los que la inspiración estilística se apiada de nosotras y damos en la clave para lucir un look de diez; pero hay otros momentos en los que podemos no tener ni la más remota idea de qué ponernos. Para estas últimas ocasiones existen esas prendas que, en moda, llamamos 'salvalooks'; es decir aquellos diseños que podemos ponernos para cualquier evento porque favorecen, no pasan de moda y son atemporales.

Si hay un tejido que cumpla con todas esas características ese es el vaquero, que podemos llevar en cualquier temporada del año y a todo tipo de citas. Y por si teníamos alguna duda, anoche Dakota Johnson nos lo terminó de confirmar.

La protagonista de 50 Sombras de Grey es una de las grandes referencias estilísticas a nivel internacional. La noche del jueves asistió al Sundande Film Festival, donde entregó un premio personalmente a Luca Guadagnino (director del largometraje Call Me By Your Name). Para dicho evento, Dakota Johnson apostó por el tejido 'denim' para crear su estilismo, y lo hizo con un 'tres piezas' de lo más original: formado por un corsé de palabra de honor, unos 'jeans' anchos y una gabardina larga a juego con botonadura dorada en la parte delantera.

Se trata de un look muy rompedor con el que la actriz consigue guardar el toque elegante que tiene un 'total look' (o traje) y lo combina con la informalidad o el desenfado que puede aportar el tejido vaquero. Y, definitivamente, se trata de una fórmula que funciona.

Luca Guadagnino y Dakota Johnson en el Sundance Film Festival Arturo Holmes/Getty Images

A modo de 'beauty look', la hija de Melanie Griffith ha lucido la melena suelta con su flequillo abierto, que tanto le favorece al rostro; mientras que a modo de maquillaje ha optado por una sombra de ojos muy sutil en tonos tierra y un pintalabios rosita claro.

Dakota Johnson en el Sundance Film Festival Vivien Killilea/Getty Images for IMDb

De esta manera, Johnson confirma que el vaquero no pasa de moda (por muchos años que pasen) y que es el tejido más funciona y versátil que podemos tener en cualquier armario, ¿por qué no combinarlo con más vaquero? ¡Fácil!

