Su entrada, montando un espectacular caballo, en el último desfile de Alta Costura de Chanel, confirmó que Carlota Casiraghi podrá no heredar el Principado de Mónaco pero que es la reina de una nueva generación de 'royals' que se han convertido en las 'it girls' (y 'boys') más deseados por las marcas. La nieta de Grace Kelly es el cóctel perfecto de glamour y sofisticación. Imagen de la casa francesa desde 2019, donde incluso dirige un club de lectura, ha heredado la belleza atemporal de su madre. Pero no está sola en esta pasarela de sangre azul...

Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco y embajadora de Chanel, debutó en la pasarela inaugurando a caballo el desfile de Alta Costura de esa maison francesa, que ofreció un espectáculo inédito en la Semana de la Moda de París 2022.

Sus hermanos, Pierre y Andrea, y sus dos cuñadas, Beatriz Borromeo y Tatiana Santo Domingo, también aúnan belleza, misterio y estilo. Lo que les convierte en el centro de todas las miradas en cada acto al que acuden y, aunque ninguno de ellos tenga redes sociales públicas, las fotos en las que salen acumulan miles de 'likes' en los Instagrams que analizan su estilo. Aunque sin movernos de Mónaco tenemos que poner el ojo en la hija pequeña de Estefanía, Camille Gottlieb, que sí que tiene cuenta y poco a poco va encontrando su hueco como 'influencer'.

La periodista y aristócrata Beatrice Borromeo conquistó el corazón de Pierre Casiraghi, el pequeño de los tres hijos de Carolina de Mónaco, y ambos pasaron por el altar en 2015. Tienen dos hijos. GTRES

Ahora que están tan de moda los 'nepo babys' en el mundo del espectáculo. Es decir, los enchufados por ser 'hijos de…', los más favorecidos por su condición de nacimiento, es decir los 'royals', no podían quedarse aislados de este fenómeno y podemos seguir dando nombres dentro de las casas reales de toda Europa que triunfan como ejemplos de estilo y acumulan millones de seguidores en sus vidas virtuales. ¿El motivo? Nos fascina 'colarnos' a ver la glamurosa vida de una clase social que antes era prácticamente impenetrable. Por esto mismo se han convertido en el escaparate perfecto para las firmas más deseadas del mundo. Kitty Spencer, sobrina de Lady Di, ha sido imagen del Dolce & Gabbana. Olimpia de Grecia, nieta del recientemente fallecido Constantino II, trabaja con Louis Vuitton o Dior. Su elevadísimo tren de vida en Nueva York atrae a casi 300 mil 'followers'. Por cierto, me encanta su sentido del humor. Su bio en Instagram reza 'Entretenimiento sin título', en clara referencia a su condición de heredera sin trono que heredar. Sin título también se ha quedado Nicolás de Dinamarca, al que la Reina Margarita le retiró la condición de Príncipe al entrar este año. Eso sí, él ha demostrado ser todo un rey de las pasarelas (le hemos visto en los shows de Burberry y Dior) y las portadas de revistas. Su posado para Vogue Escandinavia fue todo un bombazo.

Kitty Spencer, imagen de Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana

¿Y qué pasa en España? Pues evidentemente no podíamos quedarnos apartados de este fenómeno internacional. Todos seguimos de cerca el nacimiento como 'influencer 'de Victoria Federica, hija de Doña Elena de Borbón y Jaime de Marichalar. En pocos meses, la quinta en la línea de sucesión al trono de España, ha pegado un cambio radical en su estilo, y forma de vida y ya se ha convertido en una habitual de fiestas y alfombras rojas. Los contactos y consejos de su padre, miembro del Consejo de Administración de Loewe, seguro que están ayudando mucho a afianzar esta nueva etapa de la 'royal', que ya ha posado en la portada de alguna cabecera internacional (para disgusto de su madre, según dicen algunas fuentes, que preferiría que llevara una vida más discreta).

Victoria Federica en el evento Aquazzura Sergio R. Moreno (Gtres)

La que sí parece que va a permanecer apartada del ojo mediático es Irene Urdangarin, la pequeña de la Infanta Cristina, que esta semana nos sorprendía a todos en Atenas con su belleza y elegancia. Aunque expertos del mundillo 'fashion' aseguran que sería una excelente 'influencer' (lo cierto es que parece que tiene un estilo mucho más natural que su prima 'fashion') no parece que tenga intención de dar el salto a la vida pública de las redes sociales.

Irene y Pablo Nicolás Urdangarin en el funeral de Constantino de Grecia Jesus Briones

Por mi parte, que decir, que me encantaría que la Infanta Sofía nos sorprendiera al cumplir los 18 y nos mostrara a todos un poco más de su vida en Internet. Siempre me ha encantado su 'rollazo' y su condición de 'repuesto' (como se llama a sí mismo el Príncipe Enrique, el equivalente a Sofía en Inglaterra) le permitirían mucha más libertad de movimiento y seguro que podría convertirse en un gran altavoz para la Monarquía. Eso sí, por favor, sin libros, documentales, ni malos rollos. Que la Corona española no está para más disgustos.

La Infanta Sofia saluda a la prensa en su primer día de clase. GTRES

