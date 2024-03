Cómo evitar las manchas del maquillaje en la ropa para no arruinar nuestro 'look' de invitada

Empiezan las bodas, bautizos y comuniones en España. Cuando llega el momento de arreglarnos, siempre se nos presenta el mismo problema: nos maquillamos y peinamos antes de vestirnos para evitar pequeñas manchas en el 'look', debido a los polvos compactos que pueden caer en la prenda o la laca del pelo.

¿Pero qué pasa si nos peinamos antes y luego nos vestimos? Al poner la ropa corremos el peligro de deshacer el peinado o manchar el cuello con el maquillaje. ¿Y qué hacemos entonces? Abrir las redes sociales y ver algunos de los trucos caseros que nos ofrecen los creadores de contenido.

¿Peinarnos y maquillarnos antes de vestirnos o al revés?

Está claro que la mejor opción es peinarnos y maquillarnos antes de vestirnos, sobre todo si la prenda en cuestión es de un color claro. Por este motivo, esta creadora de contenido nos da un truco para acabar con este problema.

Alexandra Goattache (@divaspink) utiliza su propio pelo para cubrir la cara mientras se pone en suéter; sin embargo, aquí vemos varios problemas. Por un lado, si no tienes el pelo largo, no te sirve este truco; segundo, el pelo se puede mover y manchar el cuello de la blusa del mismo; y, tercero, poner el pelo en la cara no es a forma más higiénica ni el hábito más saludable para tu piel facial, eso sin contar que este truco solo vale si no llevamos un peinado elaborado; en caso contrario se despeina. Por otro lado, tenemos este otro truco que nos presenta Fran Cabello en su perfil de Instagram.

Si lo de usar una bolsa de plástico no te termina de convencer, aquí está el truco definitivo: usar una toalla de microfibra. Noemi Bayona en su perfil de Instagram (@happynayo), nos lo enseña.

Otros consejos para no mancharse la ropa de maquillaje

Para evitar las manchas de maquillaje en la ropa, considera usar una toalla o paño limpio para proteger mientras te maquillas, sobre todo si decides maquillarte una vez vestida.

Si lo haces en el orden inverso, espera el tiempo necesario para que el maquillaje se asiente y se seque. Si, incluso poniendo todos los medios, te terminas manchando, hay que evitar frotar la mancha, ya que se puede extender y empeorarla, siempre con delicadeza.

Cómo eliminar las manchas de maquillaje de la ropa

Aunque a veces ponemos todo nuestro empeño en que no ocurre, los imprevistos nunca están descartados. Por eso, es importante aprender a quitar las manchas de maquillaje de la ropa para evitar estropear nuestro look o, incluso, dejar una marca permanente en vestidos, chaquetas o camisas.

También en Instagram hemos encontrado la solución para eliminar estas manchas: en la cuenta de Begoña, más conocida como La Ordenatriz y con más de 1 millón de seguidores, están los productos secretos que disuelven las manchas de maquillaje

Tal y como explica la influencer, "el maquillaje es muy graso, tanto para rostro, como labial, colorete…" y, por ello, hay que actuar muy rápido si descubrimos que nos hemos manchado. ¿Cómo? "Frotando con agua micelar y con bayeta microfibra nueva (que no destiña la bayeta)", asegura.

Un truco eficiente con las bases de maquillaje que varía si es pintalabios el cosmético que ha dejado marca: "Si la mancha es de labial, con alcohol simplemente suele salir sin problema".

En algunos casos, no obstante, la experta explica que es necesario "lavar posteriormente, por ejemplo si la mancha no es reciente. Si aun así, no sale, actuaremos con el percarbonato". Para hacerlo da todas las instrucciones pertinentes: "Sumergimos la prenda en agua caliente y ponemos un montoncito de percarbonato en la mancha, una hora y a lavar. Si la mancha es muy profunda, habrá que repetir".

Y, si la mancha es de máscara de pestañas, La Ordenatriz tiene claro cómo eliminarla: "Para el rímel vale tanto el agua micelar como el alcohol", concluye en su 'post'.

