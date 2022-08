Cómo combinar una falda de cuero para conseguir el look de entretiempo perfecto para el día a día

Las faldas de cuero son esa prenda básica que, en una noche de fiesta, nunca nos falla. Pero, quizá, deberíamos darles la oportunidad de demostrar que su uso puede ir mucho más allá de la vida nocturna. Podemos introducirla sin problema en nuestros looks diarios durante prácticamente todo el año. Se pueden llevar tanto en primavera como en invierno, con solo añadirle unas medias, y también durante los meses de otoño, con las temperaturas suaves propias del entretiempo.

En ocasiones, podemos llegar a pensar que no es fácil combinar una falda de cuero, especialmente cuando se trata de una larga. Pero la realidad es bien distinta. Con muchas de las prendas básicas que ya tienes en el armario puedes crear looks con falda de cuero perfectos para cualquier ocasión.

Una opción sencilla pero muy elegante es elegir el cuero para un look 'total black', como una forma de darle un toque diferente a un conjunto básico. Con un top negro y una falda larga de cuero, tendremos la combinación más cómoda para ir al trabajo o hacer recados. En estos meses de entretiempo, también puedes añadir unas botas cerradas, como se ve en este look del 'street-style' parisino o unas 'sneakers' para hacer el look todavía más casual.

'Street-style' de París Valentina Valdinoci / Imaxtree

Si eliges combinar tu falda de cuero con unas zapatillas deportivas, puedes completar el look con una camiseta, de manga larga o corta, con algún tipo de diseño con color. Con este look puedes, perfectamente, ir a la universidad y luego a tomarte algo: vale para todo. Hemos encontrado este ejemplo del 'street-style' de Helsinki, para que te sirva de inspiración.

'Street-style' de Helsinki IMAXTREE

Y si quieres un look válido para la tarde y para la noche, unos tacones negros serán tus mejores aliados. La falda de cuero es una prenda perfecta para la noche, pues es a la vez sexy y elegante. Para completar este look, puedes añadir una camisa blanca. Un consejo: déjala suelta durante el día y átatela a la cintura por la noche, para crear una silueta aún más favorecedora.

Si quieres conseguir un look híbrido, de día y noche, con falda de cuero, camisa y tacones, aquí te dejamos un outfit que hemos visto en el 'street style' parisino que reúne todos los requisitos. Además, podemos recrearlo por un precio asequible con estas prendas de nuestras tiendas 'low cost' favoritas.

Copia el look IMAXTREE / Montaje: 20minutos

Falda de cuero de La Redoute por 22,98 euros (REF: 4435559 / GJL420)

Camisa blanca de Stradivarius por 19,99 € (REF: 8128/641-I2022)

Sandalias de tacón de MaryPaz por 35,99 € (REF: 87919)

Mini bolso de Mango por 15,99 € (REF: 37034042-JULIA-LM)

Sujetador lencero de Oysho por 19,99 € (REF: 0189/687)

Aros de oro de Sansaru, por 18,71 €

Gafas de sol de Hawkers por 49,99 €

Pintauñas blanco de Essence, por 1,75 € en Druni

