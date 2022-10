La camiseta con mensaje evidente que Shakira ha llevado en su disfraz de Halloween

Desde que su relación con Gerard Piqué se rompió, Shakira no ha parado de mandar mensajes no tan ocultos con los que deja bien claro todo lo que siente y piensa. Primero fue el vestido de la venganza en el Festival de Cannes, luego los versos envenenados en Te Felicito o también la ya conocida (y cantada) frase "no fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía" de la canción donde explica el porqué de la ruptura con su ya exmarido.

Siendo algo más explícita y literal que Taylor Swift, la colombiana adora mandar estos mensajes a su público y no desaprovecha ninguna oportunidad para hacerlo.

Hoy es oficialmente Halloween, una fiesta que nos anima a sacar del armario todos nuestros miedos y nos da la valentía de ser nosotros mismos tras un disfraz. Aunque esta noche es la verdadera celebración, hemos estado viendo durante todo el fin de semana los looks de nuestras 'celebs' favoritas, en el que no ha podido faltar un gran 'zasca' de Shakira hacia Piqué y demostraba lo comprometida que estaba con sus hijos.

Shakira saca todas sus armas con un disfraz de animadora

El domingo la colombiana subía a Instagram una fotografía con el disfraz que llevó a una fiesta del colegio. Al estilo de las animadoras estadounidenses, la cantante mostraba a través de la moda que lo más importante para ella son Milan y Sasha, sus hijos.

"Animadora oficial del equipo de Sasha y Milan y su fan número uno!", escribía Shakira en la publicación, donde la veíamos con un disfraz de animadora al estilo de película de adolescentes americanas con unas lentillas azules muy potentes.

Sin embargo, el gran detalle estaba en su camiseta, en la que podíamos leer "Milan y Sasha Team!" (en el equipo de Milan y Sasha). Desde su ruptura, Shakira se ha apoyado mucho en sus hijos y mediante este disfraz ha querido expresar lo unidos que están.

Consigue el disfraz de Shakira

Por supuesto, este disfraz se ha convertido en el 'must have' para Halloween de todas las madres y, por suerte, copiarlo es tremendamente sencillo, ya que apenas necesitamos un par de prendas que, además, están en tendencia.

Primero, tenemos que hacernos con una falda de tablas que tenga un par de colores, una camiseta básica a juego y, si no puedes llevarla a un profesional que grabe el mensaje que quieras, un rotulador para tela.

Disfraz de animadora Cortesía

Camiseta básica de Zara: 5,95 € . Ref: 0962/349.

. Ref: 0962/349. Falda plisada azul marino 'Sailor Navy' de Madame chocolat: 19,95 € .

. Pack de 2 scrunchies de terciopelo de H&M: 4,99 € . Ref: 0631480005.

. Ref: 0631480005. Zapatilla 'Breaknet Court Llifestyle' de Adidas: 60 € .

. Calcetines 'Sportswear Everyday Essential' de Nike: 14,99 € . Ref: DX5089-105.

. Ref: DX5089-105. Rotulador Permanente Textil Staedtler Negro: 3,45 €.

