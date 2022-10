Cinco disfraces de Halloween con prendas que llevarás en tus look de calle

Quedan tan solo unos días para Halloween y, como siempre, todavía hay unas cuantas rezagadas que no han tenido tiempo de pasarse por una tienda de disfraces y prepararse para la fiesta más escalofriante del año. Pero no hace falta entrar en pánico, ya que la solución puede ser más fácil de lo que esperamos.

Con prendas que tenemos en casa o que podemos adquirir en nuestras tiendas habituales vamos a poder crear disfraces ideales en solo unos días. Puede que no sean trajes aterradores, pero son opciones divertidas con las que ir cómoda y atrevida a tus fiestas de disfraces.

Barbie en el tono de la temporada

Body de Bershka (19,99 €) Instagram (@kyliejenner) / Bershka

Ya lo llevó hace unos años Kylie Jenner y nos dejó a todas enamoradas. Y, ahora, con la moda del color rosa fucsia y el auge del 'barbiecore', es el momento perfecto para elegir este disfraz. Solo necesitas unas cuantas prendas rosas, que seguro que te puedes poner cualquier otro día combinadas de mil formas. Es lo bueno de un disfraz en el color más en tendencia de la temporada. Eso, sí, si no eres rubia, quizá una peluca podría entrar también en tu lista de la compra.

De pirata con la tendencia del corsé

Vestido (39,84 €) y corsé (4,49 €) de Amazon Instagram (@mariapombo) / Amazon

Solo necesitas un vestido blanco y un corsé marrón para sentirte un extra de Piratas del Caribe, como ya hizo María Pombo hace unos años. Si le añades unos cuantos accesorios ya conseguirás un disfraz de sobresaliente. Aunque un vestido de este tipo o un corsé sin mangas no nos parezca muy útil ahora mismo, te aseguramos que el verano que viene podrás darles una segunda vida combinados de miles de formas diferentes. Especialmente si sigue entre nosotras la moda de los corsés (que apostamos a que sí).

Sandy con prendas efecto piel

Chaqueta (22,99 €) y leggings (8,99 €) GTRES / Lefties

Es un clásico de los disfraces y lo hemos visto millones de veces. Pero nunca pasa de moda. Si quieres rendirle un homenaje a la gran Olivia Newton-John, este año puedes hacerte con una cazadora de cuero y unos 'leggings' efecto piel, ponerte un pintalabios rojo y ser la viva imagen de Sandy como ya hizo en su momento la modelo Gigi Hadid.

Disfraz estilo gótico con un toque sensual

Body de H&M (29,99 €) y chokers de Amazon (13,97€) Instagram (@alerubioc) / H&M / Amazon

Viuda negra, gótica, ángel negro... No sabríamos decirte exactamente de qué es este disfraz. Eso sí, queda de muerte. Con un body negro y un tutú comprado en cualquier bazar tendrás la base para muchísimos disfraces diferentes. Siempre puedes tirar de accesorios, como estos 'chokers' de Amazon. La 'influencer' Alejandra Rubio llevó este disfraz hace un año que es toda una inspiración, fácil y muy favorecedor. Además, el body podrás ponértelo en tu día a día con unos vaqueros y una americana por encima. ¿Qué más se puede pedir?

Catwoman con el calzado más de moda

Botas de Mango (59,99 €) y body de Bershka (15,99 €) Instagram (@hadidssource) / Mango / Bershka

Catwoman es el disfraz perfecto de última hora con el que, además, no tendremos por qué pasar frío. Para recrearlo, necesitamos: pitillos negros, cinturón, body o camiseta ajustada negra, botas altas y un antifaz. La camiseta seguro que la tienes por casa y, si no, es un buen momento de hacerte con ella. Las botas altas, muy en tendencia este año, te acompañarán seguro más allá del 31 de octubre. Aunque no es una recreación exacta del personaje como sí hizo Bella Hadid, desde luego no pasarás desapercibida.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.