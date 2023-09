Este es el inesperado calzado para la lluvia con el que Rosalía ha conseguido dos millones de 'likes'

Los días de lluvia, tan comunes del otoño en el clima de España, suelen ser un condicionante para triunfar en el street style. La influencer Iera Paperlight ya nos adelantó su solución más eficaz para salir airosa con éxito: las botas de agua que formaban parte del look con el que nos adelantaba todas las tendencias de este otoño. Sin embargo, este calzado de goma no es el único para hacer frente a las tormentas (¡y sobrevivir en el intento!) y así lo ha demostrado la cantante Rosalía, a quien hemos visto en Instagram con unos zuecos perfectos para el entretiempo.

Así, de nuevo, se recurre al calzado de goma para los días de entretiempo en los que puede pillarnos por sorpresa una tormenta repentina. La artista, tras su gira Motomami World Tour, ha vuelto a las redes sociales después de su ruptura con Rauw Alejandro donde ha compartido las imágenes de su colaboración con la publicación británica Dazed. Además de verla posar con looks sorprendentes, hemos visto a Rosalía sorprendida por la lluvia durante la sesión fotográfica, momento para el que ha apostado por unos zuecos que adoran las insiders. Una opción perfecta para no renunciar al estilo en las jornadas pasadas por agua.

No es la primera vez que vemos a la cantante catalana apostar por un calzado tipo zueco. Ya se atrevió el año pasado con las Crocs más excéntricas diseñadas por Balenciaga que costaban 850 euros. En esta ocasión, el color negro vuelve a ser el protagonista ya que, como la cantante de Despechá bien sabe, no hay tonalidad que encaje mejor con cualquier look y que no ofrezca un matiz de elegancia.

¿De dónde son los zuecos de Rosalía?

Aunque no hemos podido averiguar (¡por el momento!) cuál es la marca de los zuecos de goma, no nos extrañaría que Rosalía hubiese vuelto a apostar por Crocs, pues no es la primera vez que la artista española los escoge por su comodidad. Y, sí, también por los debates que se crean alrededor de un estilismo que rara vez pasa desapercibido; y es que, en el caso de este calzado, o lo amas o lo odias.

Nosotras pertenecemos a la legión de fans de estos zuecos cómodos y transpirables; y, no hemos querido desaprovechar la oportunidad de escoger un modelo que se acerque al escogido por Rosalía para huir de la lluvia durante el shooting de Dazed. De la marca Crocs, pero a la venta en Ulanka (Precio: 62,91 €. Ref 7904145), estas zapatillas negras con extra de plataforma podrían ayudarnos a imitar el lookazo de Rosalía (¡sobre todo ahora que llega la época de lluvias!).

Esta versión es similar a la que luce la cantante. Ulanka

Otro modelo similar al que emplea la artista es el modelo Specialist II Vent Clog (Precio: 29,99 €. Ref B07CN8WHMR), una propuesta sin los clásicos agujeros de la firma que, sin embargo, tiene un ajuste en el tobillo muy parecido al que ha conseguido Rosalía con el calzado escogido. Esta apuesta puede parecer aún más idónea para los días de lluvia, al evitar que el agua traspase al pie. Y, lo mejor de todo, es que es una versión low cost para quienes quieren apostar por el estilo de la catalana sin gastar mucho dinero.

Esta versión no dispone de perforaciones en el empeine. Amazon

Y, si lo que queremos es apostar por una tendencia imperdible que además nos permite tener los pies calentitos, lo que necesitamos son los zuecos con borreguito. Los de la marca Hunter (Precio: 95 €. Ref 001003075201628), en color crema, no pueden gustarnos más y también son perfectos para conjuntos de street style al más puro estilo Rosalía. Los materiales veganos empleados para su confección y su comodidad los hacen una apuesta segura para la próxima temporada.

Este calzado nos ayudará a tener los pies calentitos. El Corte Inglés

