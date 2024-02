Billie Eilish rinde homenaje a 'Barbie' en los Grammy y se viste de la muñeca de Mattel

La temporada de premios y nominaciones en un momento agridulce para los fans de Barbie. Aunque ha sido ampliamente reconocida en los Critics' Choice Awards y los Globos de Oro, los Oscar han dejado de lado tanto a Margot Robbie como a la directora de la película, Greta Gerwig, aunque sin dejar de lado a Ryan Gosling, nominado a Mejor actor de reparto.

Muchos han señalado que los académicos han demostrado que el mensaje que lanza la cinta es real al premiar solamente la interpretación masculina, algo que el mismo actor ha señalado en sus redes sociales: "no hay Ken sin Barbie". Los Grammy, al contrario, han aclamado la banda sonora de la cinta, llevándose los premios Canción del año y Mejor canción escrita para una película por What Was I Made For?

Para recoger los galardones, Billie Eilish, co-compositora e intérprete del tema, acudió al Crypto.com Arena en Los Ángeles junto a su hermano, llevando un look que, siendo muy fiel a su propio estilo, rendía homenaje al 'filme' que le ha hecho ganar su 8º y 9º gramófono.

Billie Eilish en los Grammy 2024 Getty Images

Al igual que nos ha pasado a muchas, la artista se ha quedado prendada de Barbie, por lo que para la alfombra roja juntó tres de las tendencias más 'top' del momento: las chaquetas 'bomber', el 'barbiecore' y el estilo 'coquette' que, mezclado con su estética personal, creo uno de los looks más curiosos de la gala.

Eilish confió en Chrome Hearts para que le diseñara una chaqueta exclusiva de la película, con las mangas de raso con el logo de la firma en rosa pastel -al igual que el vivo de los bolsillos-, botones en forma de corazón y, por supuesto, el nombre de Barbie bordado junto a unas gafas de sol, una percha y un sobre.

Terminó por completar el look con una corbata negra de la firma, una camisa blanca 'oversize', pantalones anchos, mocasines y gafas, haciendo que rememoremos su 'total look' verde radiactivo de Gucci que llevó hace un par de años.

