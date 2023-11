Belén Rueda va a 'El Hormiguero' con el 'top' transparente y corsetero mas sexy y rejuvenecedor

Como diría Paquita Salas, Belén Rueda es una actriz tres sesenta. Su papel en Mar adentro la consagran como una estrella del drama, mientras que sus personajes en películas como Fenómenas nos demuestran que también vale para la comedia. Sin embargo, donde realmente es toda una musa es en el cine de terror español.

En El orfanato, nos dejó sin habla con su interpretación de Laura, al igual que en el papel de Alma Böhn en No dormirás. A sus 58 años, Belén vuelve a sumergirse en el miedo paranormal con La Ermita, la última película de Carlota Pereda (directora de Cerdita, largometraje por el que ganó el Goya) en la que la actriz madrileña vuelve a ser la protagonista.

Esta nueva joya del cine de terror cuenta la historia de Emma (Maia Zaitegi), una niña que quiere aprender a comunicarse con el espíritu de una chica que lleva siglos atrapada en la ermita de su pueblo. Para ello, intenta convencer a Carol (Belén Rueda), una falsa médium atormentada por su pasado, para que le enseñe a hablar con fantasmas.

Para promocionar su último trabajo, Belén acudió a El Hormiguero donde se abrió por completo, contando cómo logra vencer el miedo, el mejor regalo que le pueden hacer tras terminar un rodaje o el ictus transitorio que sufrió por el estrés. Además de ser una de las mejores actrices del género en España, también es un icono en el mundo de la moda, como nos demostró anoche.

La actriz se presentó en el programa con uno de los looks más sexy (y favorito de las francesas) que no vamos a parar de ver durante estas fiestas: un 'bralette' con transparencias acompañado de una 'blazer', convirtiendo una prenda puramente masculina en uno de los conjuntos más sensuales y femeninos que podamos llevar.

Por supuesto, la prenda estrella es el sujetador a modo de top que, en el caso de Belén Rueda, es el 'bustier' L’Amour de la colección limitada que Victoria's Secret sacó en 2018 con un precio de 69,59 €. Su diseño acorsetado, incorpora transparencias en tul con bordados de mensajes de amor en francés e inglés, como 'toujours', 'amour fou', love', 'oui'...

'Bustier' L’Amour de la colección limitada de Victoria's Secret Victoria's Secret

El 'bustier' para tus looks más sexies de Navidad

Si bien el top acorsetado de Victoria's Secret es un 'must have' ideal para mujeres de todas las edades, tenemos una mala noticia: no está disponible. Sin embargo, para conseguir el look estrella de estas fiestas, tenemos otra propuesta.

'Bustier' 'Lulu' negro de Hunkemöller Hunkemöller

Hunkemöller ha incorporado en su catálogo el 'bustier' Lulu, con diseño acorsetado fabricado con tul semitransparente de plumeti. Sus copas sin relleno tienen detalles recortados y de tiras, mientras que el deshuesado frontal, lateral y posterior envuelven al cuerpo y otorgan un gran apoyo. Está rematado con unas argollas para sujetar correas de calcetería (64,99 € / ref: 202538).

