En tan solo 5 años, Ana de Armas ha pasado de ser la hispanocubana que llegó a Hollywood sin apenas hablar inglés a una de las actrices más cotizadas del momento. Tras protagonizar Puñales en la espalda junto a Jamie Lee Curtis, Daniel Craig y Chris Evans, la actriz se ha hecho un nombre en la meca del cine.

Su última película, The Gray Man, es la nueva apuesta de acción de los hermanos Russo (Infinity War) para este verano y cuenta con un elenco envidiable, donde podremos ver caras tan conocidas como Ryan Gosling, Chris Evans y Regé-Jean Page (Los Bridgerton) compartiendo pantalla.

Ayer acudieron los cuatro a la premier de la película en Londres y posaron para los fotógrafos como las grandes estrellas que son. Aunque ellos suspendieron en materia de moda, Ana volvió a ser la estrella del 'photocall' gracias a su look de princesa guerrera firmado por Louis Vuitton.

Ana de Armas en la premier de 'The Gray Man' de Londres GTRES

El vestido estaba compuesto de una falda de cota de malla metálica que nos ha enamorado, junto a un top calado de escote cuadrado, al cual iba ceñido un cinturón extralargo, que le daba a la silueta un aire de armadura.

La actriz brilló (literalmente) con un diseño a lo Juana de Arco moderna que reflejaba la luz de los 'flashes' como si se tratara de un espejo. Karla Welch es la estilista que está detrás de este 'medieval' look.

Si hay que sacarle un 'pero', sería el top del vestido, y es que la tela utilizada no nos apasiona en absoluto. El tipo de tejido es tan rígido que es imposible que se adapte a su cuerpo, dejando pliegues a los costados que no le favorecen demasiado.

Ana de Armas en la premier de 'The Gray Man' de Londres GTRES

Esta es la segunda ocasión en la que Ana de Armas opta por un look metálico de estética medieval para los estrenos de The Gray Man. Para la premier en Los Ángeles, la artista recurrió otra vez a Louis Vuitton, pero esta vez con un estilo más favorecedor.

El vestido estaba formado por un body de lentejuelas muy fiestero que contrastaba con la falda hecha de escamas metalizadas con efecto espejo y forma geométrica. Con ambos looks, la actriz no solo demuestra que los tonos fríos son su color, también que hay más vida más allá del vestido pomposo y rosa de Giambattista Valli en las alfombras rojas (y ojalá estos looks sirvan de precedente).

Ana De Armas en la premier en Los Ángeles, con un look de Louis Vuitton. GTRES

Al igual que en Los Ángeles, se ha decantado por accesorios sencillos que no opaquen al vestido. En esta ocasión ha sido una ristra de pendientes plateados en ambas orejas, que podíamos ver a la perfección gracias al peinado efecto mojado, que la envolvía en un aura de personaje de leyenda artúrica.

