Ana de Armas brilla con un look metálico de guerrera en la premier de 'The Gray Man'

La actriz cubano-española Ana de Armas vive actualmente uno de los momentos más brillantes de su carrera. Tras haber sido nominada a un Globo de Oro y haber sido una 'chica Bond', parecía que no se podía llegar más alto.

Ahora, la actriz se prepara para protagonizar una película biográfica de Netflix, interpretando nada menos que a la gran Marilyn Monroe. Con tantos proyectos entre manos, Ana de Armas va de una alfombra roja a otra, con looks con los que siempre acierta.

En este año 2022, Ana de Armas tiene pendiente otro estreno el del thriller de espionaje The Gray Man, junto con Ryan Gosling y Chris Evans. Los tres actores acudieron el miércoles 13 de junio a la premier de la película, producida por Netflix, en el Teatro Chino de Hollywood (Los Ángeles). Otros actores de la película también hicieron acto de presencia, como Regé-Jean Page, uno de los intérpretes más cotizados del momento gracias a su salto a la fama con Los Bridgerton.

Director Anthony Russo, Dhanush, Rege-Jean Page, Julia Butters, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Ryan Gosling, Ana De Armas, Chris Evans, Alfre Woodard y Joe Russo GTRES

Sin duda, fue Ana la que captó todo el protagonismo durante esta presentación, gracias a un look de Louis Vuitton que nos ha dejado boquiabiertos. La actriz ha elegido un body de lentejuelas en color gris brillante, con tirantes finos y cuello de pico. Pero, sin duda, la joya de la corona es la falda: larga, hecha de escamas metalizadas con efecto espejo y con forma geométrica, que nos recuerda a una armadura.

Para completar este espectacular look, Ana ha elegido accesorios sencillos, para no quitar protagonismo a estas prendas tan originales, con joyas de Fred Leighton y unas sandalias metalizadas con tacón alto para completar el look.

Ana De Armas en la premier en Los Ángeles, con un look de Louis Vuitton. GTRES

Con este posado, la actriz cubana ha demostrado que hay vida más allá de los clásicos vestidos largos para las alfombras rojas y que se puede innovar manteniendo la elegancia y, además, siguiendo las últimas tendencias. Los colores y tejidos metalizados nos llevan acompañando ya unos meses, en prendas tan variadas como chaquetas, faldas o bikinis. El look de la actriz nos lo confirma con este conjunto que, sin duda, no cualquiera podría lucir con tanta clase como ella.