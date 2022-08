Alexandra Federicca se convierte en la ganadora del 'look de la semana' de mujer.es

Tras coronarse como primera ganadora del 'look de la semana', la reina Letizia dejó un listón tan alto que parecía imposible de igualar o superar, sobre todo ahora que las famosas están de vacaciones y optan por looks muy relajados y poco elaborados.

Sin embargo, el Instagram de Alexandra Federicca no para de echar humo y no descansa ni en su tiempo libre. En cada post, la 'influencer' nos regala grandes looks, pero el traje que subió hace tan solo unos días nos deja sin palabras.

Rodeada de cactus, Alexandra posaba con un traje que aglutina todas las tendencias más grandes de la temporada, como los colores vitamina, el lino, los pantalones 'flare' y las americanas sin nada debajo.

Este look tan potente pertenece a la marca italiana Pinko y se ha convertido en el 'outfit' comodín perfecto para cualquier ocasión del verano, ya sea una cena, una fiesta o una boda civil. Al ser en lino, es ideal para no pasar calor, mientras que el diseño ligeramente entallado del blazer consiguen hacerlo atemporal.

Todo el traje es de un naranja intenso, uno de los colores tendencia que nos ayuda a ponernos al instante de buen humor y que nos da ese empujón de energía que necesitamos para afrontar el día con optimismo.

Para los accesorios, Alexandra se ha decantado por unas sandalias de tiras en blanco con tacón para darle un poco de contraste, ya que con la bandolera de Karl Lagerfeld estaba dispuesta a ir a por un 'total look' vitamina.

Consigue el look

El traje lo podemos encontrar rebajado en la web de Pinko, aunque no se trata de una marca 'low cost'. Mientras que la chaqueta cuesta 163 euros, los pantalones están disponibles por 125 euros.

Por otro lado, el bolso bandolera ya no está disponible en la página de Karl Lagerfeld, aunque lo podemos encontrar en otras tiendas, como Frank Store, rebajado a 195,30 €.

El look ganador de Alexandra Federicca PINKO/KARL LAGERFELD

