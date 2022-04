Llega la primavera y, con ella, las vacaciones de Semana Santa. Tras dos años sin poder disfrutarlas debido a la pandemia del coronavirus, por fin este 2022 tenemos la libertad de elegir si pasarla tranquilamente en casa descansado o de hacer una escapada para cambiar de aires. Si eres de las que ha escogido esta segunda opción probablemente te esté preguntando qué meter en la maleta, ¿verdad? Nosotras tenemos claro cuál va a ser la prenda protagonista en nuestro equipaje: el vestido.

Los vestidos son diseños que, aunque llevamos en cualquier época del año, es cierto que durante la primavera se adueñan del 'street style', y no nos extraña. Son cómodos, prácticos y además siempre nos salvan de un dramático 'qué me pongo', ¿o no?

En los principales escaparates los encontramos de todos los colores y estampados y, por tanto, para todos los gustos y tipo de ocasiones. Sin embargo, y para ayudarte en la tarea de hacer tu maleta, hemos hecho una selección de algunos que te solucionarán tus looks de Semana Santa.

1. Vestido floral, de Zara

Un vestido floral es un 'must' en nuestro armario de primavera. Este diseño de Zara, de color verde oscuro con 'print' en blanco es ideal porque es comodísimo, al contar con un corte amplio, e incluye volante. Además, cuenta con escote en pico y manga larga acabada en puño elástico. ¡Ideal para el entretiempo! Lo encontramos en la web de la firma a un precio de 39,95€, y resulta tan práctico que podemos llevarlo tanto con unos botines o zapatillas como con sandalias.

Vestido floral de Zara D.R.

2. Vestido mini satinado, de Bershka

Si buscas un diseño más atrevido y alegre, este vestido de la colección 'Selected by Danna Paola' de Bershka es el que necesitas. Se trata de una pieza extracorta, de tejido satinado, con estampado multicolor retro y tirante 'halter' (al cuello). Al igual que ocurre con el diseño anterior, es versátil y se puede lucir con todo tipo de calzado. Aunque, ojo, te recomendamos lucirlo con una cazadora o chaqueta. Su precio es de 19,99€.

Vestido multicolor, de Bershka D.R.

3. Vestido bordado de algodón, de Antik-Batik

Los vestidos bordados, además de bonitos, te ayudarán a conseguir un look romántico precioso. Este diseño, confeccionado al 100% en algodón, de la firma Antik-Batik cuenta con un bordado floral multicolor hecho a mano que lo hace muy especial. Además, tiene la manga de tres cuartos (idónea para el entretiempo) ligeramente abullonada, así como volantes en el cuello, tapeta y bajo del vestido. Lo encontramos en la web de la marca por 315€.

Vestido bordado de Antik-Batik D.R.

4. Vestido de punto con escote barco, de Mango

En la firma barcelonesa encontramos este diseño del color de la temporada: el verde. Está confeccionado con punto de canalé y es largo con diseño entallado, escote barco y manga larga. Pertenece a la colección de fiesta de Mango, pero puedes lucirlo incluso con 'sneakers'. Su precio es de 39,99€.