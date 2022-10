¿Qué dolencias puede acarrear el uso continuado de los zapatos de tacón?

Todas coincidimos en que los tacones estilizan y convierten un 'outfit' informal en elegante. Sin embargo, el uso continuado de los zapatos de tacón puede tener consecuencias graves para tus pies. No es casualidad que, tras una larga jornada de trabajo, desees descalzarte por el dolor y la incomodidad que te ha estado generando este tipo de calzado.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España (CGCOP) "desaconsejan absolutamente la exigencia de zapatos de tacón y más en jornadas completas". Sin embargo, ¿quiere esto decir que debes renunciar a este calzado? No, mientras el tacón no sea demasiado alto y tenga un grosor óptimo para proporcionarle confort a tus pies. En caso contrario, puedes sufrir algunas de las siguientes dolencias.

Lesiones dérmicas

Entre las consecuencias que puede tener el uso continuado de los zapatos de tacón están las lesiones dérmicas. La CGCOP explica que las "heridas, callos, ojos de gallo, uñas encarnadas o exostosis subungueales (tumor óseo benigno, no frecuente, que afecta principalmente al primer dedo del pie)", pueden aparecer tanto en el corto como en el largo plazo. Además, hace hincapié en que las probabilidades de sufrir estas dolencias son mayores al elegir zapatos tipo 'stiletto' cuyo tacón supera los 8 centímetros.

Lo ideal sería que no se rebasasen los 4 centímetros de altura para que los pies pudiesen estar cómodos y no se comprimiesen de tal forma que estas lesiones dérmicas aparezcan. Por lo tanto, a menos que tu trabajo consista en estar sentada durante casi la totalidad de tu jornada o no vayas a caminar demasiado, lo mejor es evitar los tacones todo lo posible.

Inflamaciones, roturas y fisuras

Tal vez, esto todavía no te ha ocurrido nunca, pero si utilizas los zapatos de tacón todos los días y sueles estar mucho tiempo de pie desplazándote de un lado a otro, quizás, en un tiempo, sufras de inflamaciones, roturas o fisuras en tus placas plantares que proporcionan estabilidad a los metatarsos. Estas suelen soportar toda la presión de los zapatos de tacón.

No sería extraño que ya hayas experimentado algún esguince de tobillo en alguna ocasión, sobre todo, si tiendes a utilizar zapatos de tacón muy altos a diario. Todas estas dolencias pueden prevenirse reduciendo los centímetros de tus tacones. Así, estarás mucho más cómoda.

Deformidades en los pies

¿Tienes juanetes? ¿Has notado un pequeño bulto en la parte posterior de tus pies? A esto último se le conoce como deformidad de Haglund y suele estar acompañada de ampollas o, incluso, tendinitis de Aquiles. No es nada agradable y puede generarte bastante malestar. Ambas dolencias guardan relación con el uso de los tacones de forma continuada.

Dolores de espalda

Los zapatos de tacón pueden no ser adecuados para ti si ya sufres de dolores de espalda por cualquier otra condición, como la escoliosis por ejemplo. Cuando te pones tus zapatos de tacón preferidos con más de 8 centímetros de altura, esto afecta a la alineación de tus tobillos, rodillas, caderas y espalda generándote dolor con el paso de las horas.

Ten en cuenta que los zapatos de tacón te obligan a caminar de una manera concreta, poco natural, y todo eso termina afectando hasta a tu espalda. ¿Quiere decir esto que debes tirar todos tus zapatos? Nada de eso. Puntualmente, puedes ponerte y disfrutar de tus tacones más altos. Pero, para tu día a día, mejor elige zapatos de tacón con menos centímetros.

