El abrazo de Julia Roberts a un fan y el gesto de Kate Winslet con una periodista 'junior': por qué nos fascina la empatía femenina

Suponemos que la historia de la cultura pop 'ARC' ('Antes de las Redes Sociales', esas que en teoría, nos han abierto las puertas de la intimidad de los famosos siendo ello los dueños de su narrativa) es la responsable de que hayamos visto siempre a las 'celebs' como personas inalcanzables sin sentimientos. Sí, los paparazzi nos hicieron saber que eran tan imperfectas (de acuerdo: quizás no TANTO) como nosotros, pero entre sus resbalones a las puertas de un bar y salidas del mar bien alejadas de la de Halle Berry en James Bond, estas instantáneas no nos hacían pensar que tras esas fachadas de privilegio y belleza hubiera empatía. Por eso se ha viralizado el vídeo en el que una periodista le confiesa a Kate Winslet que esa va a ser la primera entrevista de su vida (hemos de confesar que sentimos envidia, porque la que firma el texto posiblemente entrevistó al panadero del barrio en su primera vez). La actriz le dice entonces que esa va a ser la mejor entrevista del mundo. Internet ha enloquecido con la actitud de Winslet. "Hay algo profundamente revolucionario y es la amabilidad, la ternura, la capacidad de tomarte menos en serio a ti mismo y ponerte en el lugar de quien no eres tú. Algo que dice yo también, no te preocupes, vamos a la vez", escribe Roy Galán. "Cómo cambiarían las cosas si en todas nuestras primeras, o segundas o últimas, la persona que tenemos delante en lugar de enfadarse contigo por tener miedo, te viera, te ayudara, te tranquilizara y te dijera que no pasa nada", dice, y razón no le falta.

Otro momento que ha enamorado a las redes sociales ha sido ese en el que Emma Watson detiene una entrevista para avisar a la periodista de que se ha manchado con un bolígrafo en la cara e incluso le pide a su maquilladora que le eche una mano. "Lo harías por mí del mismo modo que yo lo hago por ti. Tienes una mancha de tinta en la barbilla, y te vas a poner muy triste si ves esto, por lo que tengo que parar ahora mismo". En ese instante, se incorporó para ayudar a la entrevistadora a limpiarse.

Estos días también ha sido muy aplaudido un vídeo en el que Julia Roberts, tras enterarse de que un fan había volado desde Indonesia para verla en el Festival de Cine Internacional de Toronto, le pidió que subiera al escenario para darle un emotivo abrazo. Lo que resulta curioso es que estos videos (menos el de Winslet) no son nuevos, y cuando internet recupera clips en los que la empatía resurge, es una clara señal de que vivimos en una sociedad hambrienta de empatía y de amabilidad. Del mismo modo que el interés por el 'mindfulness' llegó cuando nos vimos incapaces de despegar la mirada de las pantallas, ahora más que nunca necesitamos sentir el apoyo de los demás, y en un momento en el que a causa de las relaciones parasociales (esas de carácter unilateral en las que una persona emplea energía emocional, interés y tiempo en interesarse por la vida de alguien que es completamente inconsciente de su existencia) que establecemos con las celebridades, requerimos de ellas algo de emoción, estos vídeos nos hacen saber que tras los vestidos de Alta Costura también hay un corazoncito.

Por eso nos encanta ver esos vídeos en los que Justin Bieber para su coche en medio de Los Ángeles para ayudar a una mujer mayor a recoger el bolso que se le ha caído y cruzar la calle, y por ese motivo existe incluso una 'masterclass' impartida por Pharrell Williams sobre la empatía. "Creo que la empatía es lo más importante. No es algo natural pensar siempre en los demás, sino que tienes que estar obligándote de forma constante a ser más abierto hacia lo que los demás están viviendo y por lo que están pasando", dice el cantante, que forma parte del plantel de celebridades, entre las que encontramos a Anna Wintour, que nos enseñan a ser mejores profesionales y ante todo, mejores personas. ¿Necesitamos lecciones de empatía o de bondad de los famosos? No, pero tampoco necesitamos realmente ese café de la mañana y sin embargo, nos ayuda a salir adelante cada día.

