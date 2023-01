Isabel Preysler y el triunfo de la separación adulta: así es el 'divorcio gris' entre las personas mayores de 70 años

Hemos de reconocer que cuando una pareja septuagenaria se separa, lo habitual es que muchos admiren 'el valor' que tienen por hacerlo, como si llegara un punto en la vida en el que la comodidad y el cuidado superaran al amor y a la pasión y tuviéramos que 'conformarnos' con la pareja actual. Incluso ya se habla de 'divorcio gris0 (término acuñado por la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas), pues cada vez es más común que parejas formadas por 'baby boomers' pongan fin a sus relaciones sentimentales, llegando incluso a decirse ya una frase por la que nos merecemos una colleja (aunque haber dicho “colleja” también tendría que ser castigado): "los 70 son los nuevos 50". De hecho, más de mil personas mayores de 70 años se separan cada año en España.

Desde Ourtime, la aplicación de citas para solteros mayores de 50 años, señalan los beneficios de salir con un senior. "Sabes lo que quieres. La madurez viene con el tipo de equipaje que solo aporta la edad. Aquellos que vienen de otras relaciones han tenido que comprender e interiorizar lo que realmente se necesita para hacer las cosas funcionar y están dispuestos a trabajar duro para que la relación sea todo un éxito. Las personas maduras han experimentado, disfrutado y sufrido, y llegan a una relación con las ideas mucho más claras, sabiendo que es lo que quieren y, sobre todo, que es lo que no quieren. Las cosas serán claras y sin rodeos", aseguran.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler durante la presentación del número 100 de la publicación "Vanity Fair" Jesus Briones (GTRES)

Indican también que la experiencia es un grado, que es más fácil estar inspirado por una persona que ha llegado a una etapa en la vida donde ha logrado lo suficiente como para ya no tener que demostrar nada y que un amante de mayor edad es mucho más emocional que los jóvenes. Señalan también que "otra de las grandes ventajas de una relación senior es el respeto por los buenos y viejos valores. Mantener la compostura y saber estar delante de los demás, es siempre un punto a favor", así como que "con la madurez, se acepta que nadie es perfecto y no se necesitan consuelo ni alabanzas para alimentar el ego". Por último (y aquí exigimos música de saxo sexy), aseguran que los amantes con unos años de más son mejores compañeros de cama. "Cada cual pone un significado propio a la edad, pero visto lo visto, no debemos dejarnos guiar únicamente por ella y nunca es tarde si la dicha es buena. ¡No cuentes tus años, haz que tus años cuenten!", concluyen.

Melinda y Bill Gates, Jeff Bezos y McKenzie Scott, Al Gore y Mary Elizabeth Aitcheson… Cada vez es más habitual que parejas que llevan décadas juntas pongan fin a sus relaciones, algo que sin duda resulta empoderador, pues vamos luchando contra las tradiciones, respetando la tradición, deshaciéndose de los estigmas y apostando por la posibilidad de disfrutar de nuevas relaciones o aventuras en la edad adulta. Sin embargo, es importante recordar las palabras de Anna Freixas, autora de Yo, vieja, cuando nos adentramos en el campo más íntimo… "Al hablar del hecho de que podamos tener sexualidad, creo que es esencial señalar que no hace falta: tampoco es un mandato. Sí, hemos descubierto que podemos disfrutar de la sexualidad y la hemos desestigmatizado pese a que la sociedad no lo pone fácil… Sin embargo, hay que tener cuidado: la vida nos ha regalado 30 años extra para que los vivamos como queramos, no con nuevos mandatos. Nos pasamos nuestra existencia con mandatos, por lo que no tenemos que llegar a la vejez con más torturas", asegura.

Son las mujeres las que suelen dar el paso

Las mujeres suelen ser las que dan el paso y piden el divorcio, pues según AARP, el 60 % de los divorcios a partir de los 40 años son fruto de la voluntad de las esposas. Parte del cambio se debe a que las mujeres se han liberado, empoderado y crecido para saber lo que quieren. Cada vez rompen más las relaciones para encontrar a alguien o para estar ellas mismas. Por supuesto, el aumento de la esperanza de vida es otro motivo para que como explica la profesora de psicología de la Universidad de Washington, Pepper Schwartz, a New York Times, las parejas se separen cada vez a una edad mayor. "Digamos que tienes 50 o 60 años. Podrías vivir otros 30 años. Muchos matrimonios no son terribles, pero ya no son satisfactorios ni aportan amor. Aunque no sea una situación horrible, te preguntas… ¿Realmente quiero 30 años más de esto?".

"Creo que las emociones tan fuertes que se generan en la ruptura de una convivencia, que casi siempre se ha iniciado con ilusión, impiden sacar conclusiones frías sobre ella. Y, si se extraen, suelen estar condicionadas por el dolor y por emociones muy intensas", explica en el prólogo del libro Un divorcio elegante: cómo desenamorarse con estilo la propia Isabel Preysler. "La experiencia nos enseña que son escasas las separaciones sin desacuerdos, pues la disolución de un vínculo siempre lleva consigo la existencia de una pugna anterior, grande o pequeña, de uno u otro tipo, así como el lógico desgarro interior", sentencia en un texto premonitorio.

La enseñanza a obtener de la separación de Vargas Llosa y de Isabel Preysler es que no sabemos si los 70 son los nuevos 50, pero sin duda sí indican que el amor no tiene edad, pero el desamor tampoco… Ni la esperanza, ojo. Ni la esperanza.

