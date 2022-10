Aunque en España más de ocho millones de mujeres están pasando o han pasado la etapa de la menopausia, este sigue siendo un tema tabú. Descubre las consecuencias de su ausencia en el discurso

"La mitad de la población va a experimentarla, pero estamos viviendo como si fuera algo que jamás ocurre". Estas fueron las palabras de Michelle Obama en su podcast homónimo, en el que la ex primera dama de los Estados Unidos aboga por desestigmatizar la menopausia. No es la única que ha encontrado en los podcast la plataforma ideal para poner en marcha esta campaña destinada a dar visibilidad a la menopausia, pues el verano pasado, Gwyneth Paltrow confesó encontrarse en plena premenopausia y recomendó a sus oyentes hablar con sus doctoras sobre un tema que en una era en la que parece impensable que los tabúes sigan existiendo, a día de hoy lo sigue siendo.

El problema de que la menopausia se viva en soledad es que las mujeres se encuentran con una absoluta carencia de herramientas con las que sobrellevar esta nueva fase natural de sus vidas. "Como condición médica, sigue sin estar estudiada, conduciéndonos a muchas a pensar que estamos locas o a subestimar nuestras emociones y nuestros síntomas físicos", explica la celebridad televisiva Stacy London, creadora de State of Menopause, una compañía destinada a ayudar a comprender y a disfrutar la menopausia.

Tratamientos cuestionados

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor de 8 millones de mujeres están pasando o han pasado la etapa de la menopausia. Desde Sanitas resaltan que pese a la existencia de numerosos tratamientos para la sintomatología propia de la menopausia, como la terapia de reemplazo hormonal (aplicación de estrógenos o progestágenos por diferentes vías: oral, vaginal, parches...), un alto porcentaje de mujeres (39%) dice no haber recibido ninguna o muy escasa información a este respecto. "Existe un claro recelo, tanto por parte de las mujeres como de los propios médicos, en relación a los tratamientos, ya sea por sus efectos adversos en el caso de la THS (reemplazo hormonal) o por la falta de eficacia de otros tratamientos como la fitoterapia. También hay que indicar que no son pocas las mujeres que, una vez instaurada la menopausia, dejan de visitar al ginecólogo y sólo consultan con el médico de atención primaria", advierten.

Silencio absoluto

"El silencio que rodea la menopausia en nuestra sociedad patriarcal es para echarse a llorar. Ni siquiera es digna de la mirada crítica que la sociedad dispensa a la vulva y la vagina. Por lo visto, no hay nada tan ignominioso como el cuerpo de una mujer que envejece y buena parte de nuestra sociedad trata la menopausia, más que como una fase de la vida, como una fase de la muerte. Como una especie de pre muerte", escribe Jennifer Gunter en ‘Manifiesto por la menopausia’.

Naomi Watts también se ha embarcado en la aventura de sacar del armario a la menopausia, y para ello acaba de lanzar Stripes (firma cosmética centrada en mujeres con menopausia). "A lo largo de mi carrera como actriz, me he enfrentado a tsunamis y a King Kong, pero nada me había preparado para la premenopausia. Me despertaba en mitad de la noche empapada en sudor, con la piel reseca y con picores constantes. Mis hormonas estaban revolucionadas. Recuerdo sentirme confundida y sola, como si hubiera perdido el control de mi cuerpo. He creado Stripes porque merecemos tener un apoyo, unas soluciones y un espacio en el que encontrar respuestas. La menopausia es parte de la mediana edad, pero la mediana edad es más que la menopausia", explica la actriz.

Naomi watts Stripes

“Cuando tenía casi 30 años, estaba lista para comenzar a pensar en crear una familia. Luego, la palabra MENOPAUSIA rápidamente derribó mis puertas, como si un camión hubiera colisionado de forma frontal…¿Cómo podría resolver esto cuando nadie estaba hablando de ello? Mi madre no parecían estar dispuesta a discutirlo, no sabía cómo pedir ayuda y ella no sabían cómo proporcionarla... incluso los médicos tenían poco que decir. Es como un código de silencio no escrito: las mujeres deberían aceptarlo y hacerle frente, porque así es como lo han hecho las generaciones pasadas. Creo que es hora de que las mujeres en esta fase de la vida o en este grupo de edad estén bien representadas. Hemos estado desatendidas en los medios, en las historias y en el marketing durante demasiado tiempo pese a que más de mil millones de personas en todo el mundo serán menopáusicas para 2025… Conquistemos el estigma y abordemos el secreto y la vergüenza que hemos sentido y ayudemos a crear una base más saludable para las generaciones futuras", dice Watts en un post en el que señala que "envejecer es un privilegio y un momento para que nos sintamos orgullosas de nuestras experiencias acumuladas y para sentirnos empoderadas, sin disculpas".

Otra celebridad que lucha contra la invisibilidad de la menopausia es Kourtney Kardashian, que en ese gineceo que es el reality de las Kardashian, habla abiertamente de cómo la fecundación in vitro y sus efectos secundarios, entre los que destacan los sofocos, cambios del estado de ánimo y problemas para dormir, así como las pastillas que ha tenido que tomar, le han “llevado a la menopausia, literalmente”.

Kourtney Kardashian junto a su marido Travis Barker. GTRES.

"La menopausia, a diferencia de la pubertad y aunque es una experiencia universal para toda mujer con ovarios que vive el tiempo suficiente, está rodeada de secreto. No hay un tema sobre la menopausia en los currículos escolares, y los profesionales médicos rara vez lo abordan de antemano. Por lo general, la conversación únicamente aparece cuando una mujer expresa la inquietud de que podría ser la menopausia.

En la sociedad occidental, se suele hablar de la menopausia desde un prisma negativo, como una broma cruel e incluso una enfermedad. Esta actitud surge de la idea dañina de que las mujeres pierden valor cuando su función reproductora cesa, así como de la falsa hipótesis de que la menopausia constituye un efecto biológico por cuanto no existe un equivalente en el hombre, que puede seguir fabricando esperma a una edad avanzada. Sin embargo, usando ese mismo argumento, podríamos decir que los hombres son biológicamente defectuosos, ya que no se pueden quedar embarazados”, escribe Jennifer Gunter en ‘Manifiesto por la menopausia’.

Al igual que el deseo femenino, el placer y la menstruación comienzan a ser temas debatidos, ha llegado la hora de que la menopausia salga de las sombras y se sitúe en el epicentro de la conversación.

