El diagnóstico para Marilyn: "personalidad bipolar, paranoide y adictiva", de su doctor Greenson y su dependencia al mismo terminó con la vida de la actriz que hoy podría haber sido plena y feliz.

Otras actrices como Catherine Zeta-Jones, Demi Lovato, Mariah Carey o Selena Gómez comparten diagnóstico de trastorno bipolar (TB). Visibilizar que es posible convivir con esta enfermedad llevando una vida plena y equilibrada es el objetivo de Nerea Astigarraga, autora del libro "Resetea tu vida" en el que da claves para lograrlo a escasos días de que se haya estrenado la película Blonde y justo cuando se celebra el día de la Salud Mental.

Nerea que, tras haber sido diagnosticada de TB, ha logrado vivir en "eutimia", que es como se llama “al tiempo que el paciente no presenta ningún síntoma y puede llevar una vida absolutamente normal”, explica ella misma.

Aunque esta enfermedad se manifiesta principalmente por episodios alternantes de sintomatología depresiva y periodos de exaltación del humor e incremento de la vitalidad (episodios maníacos o hipomaníacos), cada paciente es diferente.

Nerea, psicóloga y persona que ha vivido la enfermedad reclama menos medicación y más acompañamiento emocional. "El gran desafío de la sanidad pública es una atención psicológica de calidad. Pues para este trastorno hay un tratamiento básico para todas las personas, pero no todas las personas somos iguales. Cuando en 2011 fui pautada con ese 'cóctel molotov' de medicamentos, vi que me deshumanizaba y que además a la larga desarrolla unos efectos colaterales muy potentes", explica Nerea.

Nerea Astigarraga Cortesía

Sin estar en contra de la medicación Nerea apuesta por una pauta más controlada y no sistemática. "Nadie quiere sentirse adormilado en su día a día. La responsabilidad mental puede ser responsabilidad de un especialista, pero el bienestar es responsabilidad de las personas que debemos ser pacientes activos y dueños de nuestras decisiones", recalca.

Esta patología que en España padecen más de 1 millón de personas, está asociada a la pérdida de oportunidades sociales, educativas y laborales que requiere herramientas terapéuticas complementarias a los tratamientos habituales. "Es importante aumentar el número de empresas inclusivas, pues un 60% de afectados por este trastorno no acceden al mercado laboral. Si yo no me llevo bien con el cortisol, lo que no puedo hacer es trabajar ocho horas porque el resultado es que no voy a estar bien. Mi sistema orgánico y nervioso es diferente. Por eso debo buscar empresas inclusivas que ofrezcan empleo adaptado a mi perfil", aclara Nerea.

Relaciones personales

La bipolaridad también afecta al amor. Incorporar en el ámbito sanitario el acompañamiento emocional y la terapia psicológica son la gran asignatura pendiente: "A mí no me lo ofrecieron y solo puedes acceder a ella si tu bolsillo se lo puede permitir. Llevo 20 años de convivencia, he tenido mis vaivenes, lo he trabajado mucho. Los estudios dicen que hay muchas rupturas cuando hay trastorno bipolar. El acompañamiento emocional es fundamental, puede ser muy doloroso ver como tu pareja entra de forma voluntaria en un psiquiátrico o estar acompañando en un brote, por eso el nivel de amor y aceptación debe ser muy potente por parte de la pareja. Decidí aprender de psicoeducación graduándome en psicología y tomar las riendas de mi vida en clave de salud, sostenibilidad, plenitud y sentido de vida", revela Nerea.

"El primer paso de estos métodos de acompañamiento emocional es saber: ¿qué te gusta hacer?, ¿qué cosas te hacen sentir bien o te gustaba hacer antes?. De esta manera, rescatamos nuestra esencia. Después viene la autoestima: ¿cómo te tratas a ti misma?, ¿te permites parar?, ¿te permites amarte sanamente?...".

También tiene mucho que decir la alimentación y el estilo de vida. "Es importante tener precaución con sustancias como por ejemplo el alcohol, pues hay tendencia de inclinarse a adicciones. Por ello las rutinas, el deporte aeróbico y los vínculos son clave para el autocontrol".

¿El TB es ya para siempre? "Cada vida es la proyección de una película y tenemos que ser las directoras de ella y no la protagonista a la que se le da órdenes. Los tiempos los manejamos nosotras y podemos tomarnos el necesario hasta cambiar los hábitos. Aunque se considera una enfermedad crónica el tiempo pone todo en su sitio y yo de momento vivo de forma plena y en eutimia por lo que creo que al igual yo hoy Marilyn y muchas otras mujeres con un buen acompañamiento emocional pueden ser felices y vivir plenamente con la enfermedad".