Marta Sánchez, más 'de cerca' que nunca: "No pensé que ahora iba a estar en un momento tan bueno"

Marta Sánchez es fuerza, energía y carácter. La conocida como 'la diva del pop español' no necesita más presentación, pues todos sabemos quién es. Después de 37 años de carrera y de haber puesto ritmo a tantas generaciones de nuestro país con temas como Soy yo, Soldados de Amor y Arena y Sol, conserva la misma inocencia e ilusión que cuando empezó en Olé Olé; sin embargo, a sus 56 años sabe mejor que nunca lo que quiere y lo que no quiere. Asegura estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y nosotras hemos tenido la oportunidad de hablar con ella justamente en esta etapa, en la que además estrena uno de sus proyectos más especiales. ¡Vuelve la reina!

El pasado 24 de noviembre estrenaste tu nuevo formato de piano y voz, Marta de cerca, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que recorrerá teatros de España y Latinoamérica. ¿De dónde surge esta gira? Me he tirado nueve meses produciendo musicalmente el show junto a mi pianista, Adrián Solla, que ha estado mano a mano conmigo todo, excepto dos temas que los he dejado igual porque ya son muy bonitos y no los conseguía mejorar del primer piano y voz que se llama A solas con Marta. Estoy muy contenta porque lo he cuidado mucho porque todos estos meses me levanto pensando en este show, me acuesto pensando en este show y creo que también sueño con este show.

¿Qué diferencia dirías que tiene respecto al show anterior? Sigo cantando acompañada solamente de un piano y dos coristas y la diferencia es que he cambiado los temas otra vez, les he dado la vuelta como hice en el primer show. También al tener la experiencia de cuatro años del primer espectáculo, digamos que he podido corregir esas pequeñas cosas que digamos que puedo mejorar. Cuando ruedas un show mucho te das cuenta de cuándo puede ser más animado en un momento, más íntimo en otro, cuáles son las canciones que más gustan o cuáles no… Así que yo creo que he depurado el show.

¿En qué ciudades te vamos a poder ver? Con el primer show hice muchas ciudades y teatros y con este espero hacer más, ya tengo muchas fechas… También quiero llevarlo a Latinoamérica.

El 24 de noviembre también presentaste Contigo, tu nuevo single del que también eres compositora. ¿Cómo lo definirías? Es un tema que le dedico a mi novio, lo escribí pensando en él. Se titula Contigo y es una balada que termina de una forma muy épica.

¿Qué dirías que tiene este tema de diferente respecto a otros que ya han visto la luz de Marta Sánchez? Componiendo tengo cierta característica melódica. A través de los años he ido cambiando un poco mi manera de componer, pero son melodías que me llegan y no sé si me las mandan mi hermana o mi padre. La construcción de una canción es muy curiosa y muy interesante, y es una labor muy bonita, creo que es uno de los trabajos más bonitos del mundo.

Uno de tus últimos trabajos, titulado The moment of your life, junto a DJ Nano, ha estado muy bien acogido por tus fans. Sin embargo, es muy distinto a otros temas tuyos que hemos podido escuchar a lo largo de tu carrera. En él encontramos un ritmo electrónico de estilo dosmilero. Sin abandonar la esencia de tu música, pero adentrada en algo diferente. ¿Cómo trabajaste, junto a DJ Nano esta colaboración? El tema lo compuse con Adrián en casa y en el vinilo está la cara A con el arreglo de Nano, con un estilo más transgresor, más moderno y más cañero, y en la cara B está mi arreglo. Nano es un hombre que admiro profundamente, que se ha hecho a sí mismo a base de mucho trabajo, y es una de las personas más educadas y más humildes que conozco en el mundo de la música y como le admiro tanto, no dudé en llamarle para que hiciera él el remix.

¿Por qué ese título, The moment of your life? Lo compuse durante el confinamiento, casi ya terminándolo, y la letra habla de que hay que vivir el momento de tu vida, hay que saber sacar lo bueno de las experiencias malas y que hay mucho por disfrutar ahí fuera. The moment of your life is here, don’t waste your time, quiere decir que no pierdas el tiempo, abre tus alas y disfruta de este vuelo que es la vida.

Marta Sánchez, portada de Navidad de Mujer.es - Traje: Laura Bernal. Sombrero: Nana Golmar para Iscoming JUANJO MOLINA

¿Cómo definirías tu momento actual de vida? Muy bueno. Nunca pensé que a mis 56 años iba a estar en un momento tan pleno y haciendo lo que me gusta y diciendo que no a lo que no me gusta. No pensaba que iba a estar tan activa, tan ocupada y moviéndome tanto, viajando tanto y trabajando tanto. Ya son 37 años de carrera sin haber parado nunca, porque no sé qué es eso de tener un año sabático, pero es lo que elijo… Odio perder un día sin hacer nada porque soy muy hiperactiva, aunque en mi familia siempre me insisten en que hay que descansar.

Es importante descansar, pero a veces es difícil parar… Desde muy pequeña, cuando empecé con Olé Olé, que tenía 19 años para 20, en ese grupo todo el equipo me inculcó que hay que currar mucho para llegar y eso es algo que se me ha quedado siempre grabado. Fueron años de mucho trabajo y parece que te estancas ahí, que tu modo de vida es que hay que trabajar y hay que ganarse la vida.

Te vemos triunfar en el pop, también has hecho música latina, ahora un tema más electrónico... ¿Hay algún género que nunca harías? Flamenco. No es que no lo haría, es que no lo sé hacer y lo respeto sumamente.

¿Y alguno que te apetezca probar? Te diría que latino, pero también lo he hecho con Colgando en tus manos, Te sigo pensando, Arena y sol… Pero me gustaría a lo mejor el rollo de Billie Eilish, ese tipo de música más etérea y más electrónica pero aquí no se acepta que una española lo haga, pero me gusta mucho esa música tan envolvente y tan mística.

Me gustaría aprender a gozar más de la vida.

Y llegó la plenitud personal...

Eres considerada la diva del pop español. ¿Cuál es el secreto para seguir en la cresta de la ola? Tener ilusión por las cosas es vital para seguir en pie y que te salgan bien, no es por obligación es porque a mí me gusta trabajar, y al final mi alimento es la música, no sé estar sin eso y no me imagino haciendo otra cosa. Creo que todavía me quedan cosas por componer, por escribir, por descubrir también. Con piano y voz también he abierto una veda en mi carrera muy interesante porque es muy sacrificado y muy exigente, porque cantar con un piano nada más es muy arriesgado y muy osado, pero me siento muy cómoda y la gente que viene a verme me escucha con atención que no es tanto lo que ocurre al 100% cuando voy con mi banda entera, con bailarines, con visuales… En piano y voz es muy cercano y muy íntimo, tengo material para estar un tiempo muy a gusto, aunque no deje todavía el formato banda.

Hablando de divas. En numerosas ocasiones te han comparado con Madonna, tanto a nivel artístico como a nivel físico. ¿Estás de acuerdo con esta comparación? Yo creo que ella tiene cosas que yo no tengo, y yo tengo cosas que ella no tiene. Por supuesto que me comparen con la reina del pop es muy halagador, pero creo que tenemos similitudes y diferencias, pero siempre la he admirado mucho.

Hay una anécdota que contaste hace años en un programa de televisión sobre Madonna. La vez que os encontrasteis en una fiesta a la que acudiste junto a Miguel Bosé y Antonio Carmona. Tuvisteis una especie de 'encontronazo'. ¿Qué pasó exactamente? ¿Podrías desarrollarnos la historia? Era en la casa de mi vecina, mi amiga Piedy Aguirre, y le hizo a Madonna una reunión en el salón. Éramos unos 50, yo llegué de las primeras y venía de recoger un premio que me había entregado mi padrino Alfredo Kraus en Bellas Artes y llegué antes que nadie porque la entrega terminó pronto y Madonna estaba sentada en un sillón con las piernas cruzadas en plan 'yogui' y me miró de pies a cabeza y le preguntó a Miguel Bosé "¿quién es ella?" y le dijo "es una de las cantantes más conocidas de nuestro país" y cuando la saludé me dijo "canta para mí" y yo le dije "ahora mismo no estoy trabajando", pero se lo dije en plan de broma, no borde… Le dije que si quería cantábamos un trozo juntas, pero me dijo que no se sabía mis canciones, y yo le dije que yo las suyas sí, pero no quiso cantar.

Marta Sánchez, portada de Navidad de Mujer.es - Vestido con abertura de plumas: Carla Ruiz. Medias: Dim JUANJO MOLINA

¿Ha cambiado mucho la Marta de aquel entonces que estaba despegando respecto a la de ahora que lleva tanto tiempo volando? Ha cambiado que los años pasan y vas aprendiendo de tus errores, de tus aciertos… Y no se tiene la misma energía a los 23 que a los 52 años, pero yo me cuido, entreno, no hago vida nocturna, soy muy madrugadora… Y todo eso me anima a seguir teniendo las fuerzas al pie del cañón, pero sigo teniendo mucho de esa Marta ingenua, y no me gustaría perder esa parte tan inocente que siempre he tenido, aunque muchas veces la inocencia no ocupa lugar en muchas cosas, porque también tengo una hija de 19 años que tengo que educarla como una adulta que soy.

Desde entonces hasta hoy has lanzado distintos álbumes, Mujer, Mi Mundo, Soy yo, 21 días... ¿Cuál dirías que es el que más te ha costado hacer? ¿Y con cuál de todos te identificas más? Sin duda el que he compuesto yo entero que fue 21 días. En ese momento vivía una época muy dura a nivel personal y me costó mucho llevar a cabo la promoción, que fue durísima, pero era como mi hijo porque todas las canciones eran mías y también por eso fue uno de los más satisfactorios y de las canciones que quizás más orgullosa estoy como 21 días, La que nunca se rinde… Todas esas canciones que me costaron mucho defender… Y, bueno, Soy yo también es una letra de la que estoy muy orgullosa, que por cierto me salió en la cocina de mi casa con una cerveza.

¿Hay algún tema que siempre te pida el público, pero con el que tú ya no te sientas tan identificada o que quizás no abraces tanto como cuando lo sacaste? Todos me parecen que son mis buques insignia y que van a pedirme siempre, pero es cierto que a veces por años es un poco reiterativo cantarlas. Vivo por ella y Colgando en tus manos, por ejemplo, me cuesta cantarlas sin los hombres con los que las hice porque defender una canción sin voces masculinas es costoso, pero me encantan como canciones, son dos temazos.

¿Cuál dirías que es el momento más importante de tu etapa musical? Todos los momentos que me han traído éxitos, que es muy difícil tener varios… Hay artistas que mantienen toda una carrera con dos canciones de éxito y yo tengo muchas en la lista, que eso es de lo mejor que le puede pasar a un artista, el contar con muchos éxitos. Uno de los momentos más álgidos fue que Nile Rodgers, que es el productor de casi todas las estrellas americanas, nos hiciera Soldados del amor o el momento en el que canté con Andrea Bocelli o, por supuesto, Colgando en tus manos, que fue uno de los primeros éxitos latinos millonarios, también Soy yo, que no me esperaba que tuviera tanto éxito… Todos esos momentos puntuales son los que me han dado mi nombre.

Quiero conservar esa parte tan inocente que siempre he tenido.

¿Y en lo personal? Ahora. He encontrado por fin mi compañero de viaje, un compañero que va de igual a igual. Es un hombre que no compite, que no exige… Los dos estamos en un punto de nuestras vidas en los que estamos maduros, hechos y realizados en nuestros trabajos y entonces, vamos de la mano.

Eres polifacética. Cantas, bailas, compones, eres madre. ¿Hay algo a lo que no llegues? ¿Te has sentido sobrepasada en algún momento? Soy bastante apañada para todo, para la casa, para viajar, para hacer maletas, para cuidar mis estilismos, para cuidar a mi hija, aunque a lo mejor me habría gustado pasar más tiempo con ella porque cuando nació fue el momento de Soy yo, pero he tenido mucha suerte con mi hija porque es una niña muy madura y es muy rica. Igual ver un poco más a mi madre, que vive en La Coruña, pero lo que me cuesta es desconectar. Me gustaría aprender a gozar más de la vida y a no ser tan exigente.

¿Eres muy exigente contigo misma? Sí, extremadamente dura conmigo misma.

Marta Sánchez, portada de Navidad de Mujer.es - Falda de tubo y jersey con 'strass': Sandro. Cazadora: The Kooples. Zapatos 'strass nude': Aquazzura. JUANJO MOLINA

¿Te volverías a atrever con el arte dramático? Si hubiera un guion que me atrajera y un director que sacara de mí esa parte de la interpretación sí; si no no.

¿Hay alguna colaboración musical que no hayas hecho y que te gustaría hacer? Me volvería loca cantar con Chris Martin.

Eres una mujer rotunda y empoderada. ¿Cuál dirías que es el secreto para transmitir esa fuerza y seguridad? No soy nada segura, tengo un constante de complejos y de inseguridades, pero lo que no he consentido nunca en mi vida es que no me den mi sitio como mujer ni que me hayan faltado el respeto. Sobre todo, yo creo que siempre me prometí, como dice mi canción Brillar, estar de nuevo aquí, pero de pie, porque hay muchas veces que la vida me ha sentado, pero siempre me he vuelto a poner de pie.

Decías que jamás permitirías que nada te quite tu lugar como mujer. ¿Has sufrido en algún momento algún tipo de discriminación en el mundo musical por ser mujer? En un par de ocasiones me he cruzado con algún maleducado, pero no le he dado mucha importancia porque no se merecía mi pena ni mi tiempo.

No soy nada segura, tengo complejos e inseguridades de forma constante.

¿Te identificas con el feminismo? Con el extremo y desbocado no, me identifico con el coherente. Creo que hay que exigir las mismas oportunidades y el mismo respeto a ambos sexos pero que en algunas cosas nunca vamos a ser iguales.

¿Cómo sería un día bonito para Marta Sánchez? Un día de unos 23º con un poquito de tiempo para beberme una copa de champagne bien fría, relajada y desconectada del mundo.

Llevas más de tres décadas siendo un personaje público y, evidentemente, y por desgracia, has estado más expuesta a críticas y comentarios. ¿Te ha afectado alguna vez esta exposición? ¿Cómo lo has gestionado mentalmente? Pues mira algunas críticas me las he merecido a lo mejor porque se me ha malinterpretado o por que he sido demasiado sincera, aunque siempre quiero serlo y no perder eso. Otras han sido un poco injustas porque no se me ha entendido lo que he querido transmitir, pero en general cuento con mucho cariño de la gente por ejemplo en redes solo tengo un 3% de comentarios negativos, pero la minoría no me importa.

¿Próximos proyectos a la vista que nos puedas adelantar? Ahora estoy a tope con De cerca y después del estreno quiero rodarlo lo máximo posible y viajar todo lo que pueda con el show, y luego tengo muchas ganas de grabar un vinilo con el show.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.