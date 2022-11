Miss Raisa, rapera musulmana: "Hay quien cree que el velo lo es todo. Por eso me lo he quitado"

"Rapera feminista y musulmana" es, 'per se', una etiqueta tan potente que nos lanzamos de inmediato a abrir el email cuyo asunto era ese. Su interior no nos decepcionó, pues fue ahí donde descubrimos a Imane Raissali Salah, más conocida como Miss Raisa, cuyo libro, Porque me da la gana, ha servido a la joven para contar lo que jamás se había atrevido a desvelar. Se dio a conocer en Got Talent rapeando y haciendo de la música su herramienta para transmitir mensajes. "Los españoles me discriminan por ser musulmana y me dicen que me vaya a mi país, los musulmanes me dicen que soy una deshonra por cantar con hombres", explicó entonces.

En el libro que hoy nos ocupa cuenta por primera vez experiencias que el miedo y la vergüenza le habían hecho ocultar hasta la fecha. Su defensa del colectivo LGTBIQ+ es uno de los motivos por los que ha recibido amenazas de muerte y el rechazo de cierta parte de la comunidad musulmana. Por si fuera poco, decidió quitarse el hiyab que llevaba desde los doce años. En un vídeo de siete minutos de duración, un joven amenazaba con decapitarla por haberse quitado el velo y mostrar su apoyo a la comunidad LGTBIQ+.

La rapera Miss Raisa DR

"Uno de los mayores tópicos es pensar que quienes llevan velo lo hacen por obligación y porque son unas reprimidas, aunque ojo: a esas mujeres también hay que darles voz. Sin embargo, pensar que una realidad debe representar a todas es erróneo. Hay que dar un altavoz a las mujeres para que hablen por ellas mismas. Yo hablo desde mi experiencia y desde la de quienes me rodean, con su consentimiento previo, por supuesto. Tengamos la mente amplia, respetemos esta diversidad de realidades y estemos predispuestos a escucharlas", explica la autora. "La historia de la evolución de la mujer siempre se vincula a su imagen y a lo que aparenta. Las mujeres nos hemos regido siempre por las apariencias: seguimos acarreando una reputación dependiendo de la imagen que tengamos", asegura.

No me preocupo por mi imagen, sino por mi seguridad

No solo recibe insultos y amenazas, sino que fue grabada en el colegio de su hija en una reunión. "Se puede odiar por diferente motivos: a mí se me odia por diferentes causas, como por pensar más allá de lo que a priori se les permite en ciertas culturas…". Siempre contundente y directa en su discurso, en este momento percibimos que mide con cautela sus palabras. "Es que cualquier palabra mal colocada puede usarse en tu contra para señalarte. No me preocupo por mi imagen, sino por mi seguridad. A raíz de las amenazas y del acoso, me sentí tan vulnerable y expuesta que pensé debería callarme. La libertad de expresión a veces está frente a la seguridad, y lo más importante para mí es proteger a mi hija… Aún así soy directa, porque no sé cortarme. He visto mentiras sobre mí y sobre mi familia para hacerme daño… ¿Y todo porque una persona piense diferente? Como humanos tenemos la responsabilidad de controlar la energía que sale de nosotros. Si crees que alguien se equívoca, lo primero que hay que recordar es que cada uno tiene su opinión y por supuesto, que no por pensar diferente tengo que amenazar de muerte. Es algo que me genera mucha inestabilidad. Sigo aprendiendo a gestionar estas emociones y este odio injustificable, que es el que me hace perder la fe en la humanidad y hace que me vuelva más solitaria que nunca", dice con cierto pesar.

Hay quienes odian que una musulmana árabe represente un alma todoterreno

Miss Raisa asegura que nadie la odia, sino que lo que algunos odian es lo que representa… Un odio que por cierto, proviene de diferentes lugares. "Están los racistas que odian que una mujer inmigrante de creencias extranjeras sea una mujer que tiene claro lo que quiere y quizás tenga más éxito que ellos. Hay quienes odian que una musulmana árabe represente un alma todoterreno y ellos se autolimitan, por lo que odian que tenga la valentía de dar un paso adelante. Lo que hago es emplear la energía que invierten en mí como motor para seguir adelante".

Miss Raisa, rapera musulmana y feminista DR

¿Es el rap machista?

Mientras que Arkano ha denunciado el machismo en el mundo del rap, Mala Rodríguez asegura que en una parada de taxi hay más misoginia que en el mundo del hip hop. "Me parecería injusto que pensaran que el rap es machista, porque he visto más machismo y discriminación en otros estilos musicales. De hecho, el rap siempre ha sido muy de calle, disponible y accesible. Por eso empecé en este mundo, porque no era importante para mí una buena voz, sino un buen mensaje que comunicar y poder ser reivindicativo. El rap ha sido un estilo para reivindicar derechos y luchar contra un sistema que no gustaba a los de abajo. Yo no me he encontrado con un género machista, sino con un mundo abierto a poder ser una herramienta para lograr más derechos. Deberían coger la lupa del feminismo y mirar a lo más cercano", asegura.

El problema es cuando como mujer, te sientes presionada para mostrar carne para que existas

Coincide con Brisa Fenoy y con Mala Rodríguez en la terrible fuerza que la sexualización femenina, eso sí, sigue teniendo… “Pero no solo el rap: todas las industrias apuestan por la sexualización: si no llamas la atención, no existes. Yo nunca he subido vídeos ni fotos mostrando piel, porque me gusta que la gente se pare a mirar mis fotos por mis reflexiones y por lo que pueda transmitir a nivel de emociones y conocimiento. El problema es cuando como mujer, te sientes presionada para mostrar carne para que existas, pero es que prácticamente nos obligan a hacerlo. Nos obligan a enseñar para llamar la atención y así poder tener ese tiempo para que nos escuchen. Lo tenemos tan impregnado que forma parte de nuestra sociedad y es difícil quitarlo de raíz. Se está haciendo un gran trabajo para combatir la sexualización de la mujer, pero es el cáncer de la sociedad", sentencia Miss Raisa.

Nos hacen creer que la liberación de la mujer está en la ropa, cuando en realidad está en la mente

"Estamos tan utilizadas que podemos pensar que cuanta más carne enseñamos, más feministas somos. Es algo distorsionado: nos hacen creer que la liberación de la mujer está en la ropa, cuando en realidad está en la mente y en la forma en la que nos movemos en la sociedad. Si creemos que nuestro valor reside en mostrar piel y que el feminismo depende de cuánta ropa llevamos encima, mal vamos… Lo que fue para mí liberador no fue quitarme el velo, sino darme cuenta del mundo en el que vivimos y de que tal vez se me use para el beneficio de otros hombres. Me quité el velo como símbolo para dejar de vincularme con esa necesidad de tener que representar. No fue para ser más feminista: yo soy súper feminista incluso con velo y con mi forma de vestir modesta. Lo que hay que liberar son las mentes de las personas", asegura.

Imane Raissali Salah, también conocida como Miss Raisa DR

"Llevar el velo ha sido difícil y ha hecho que mi camino estuviera lleno de obstáculos, pero ha valido la pena, porque siento que he ayudado a muchas chicas que se encontraban bloqueadas por dentro y por fuera, por impedimentos familiares, sociales o emocionales. Hoy considero que ya he cumplido con mi cometido. El velo jamás me sirvió para sentirme mejor persona (que es lo que algunos dicen que significa), porque soy buena persona tanto si lo uso como si no", escribe en Porque me da la gana, un libro que cree que sí haría cambiar de parecer a esos 'haters' que ni siquiera han leído su obra.

“Narro experiencias personales desde la emoción de una manera muy personal y cercana. Perdería la fe si una persona lo leyera y no se emocionara, porque no le hablo yo, sino que le habla la Imane de ocho años, la de 16, cuando pierde a su padre; la de 18 años, que se casa sin saber qué es eso, la Imane que creía ser débil y se sorprendió a sí misma cuando estuvo pariendo… Hablo con una vulnerabilidad que te hace conectar conmigo”, dice.

Siempre ha huido de la etiqueta de "representante de una comunidad", un sello que ha sido forzada a portar y que le echan en cara haber empleado para estar donde está, al mismo tiempo que hay quienes le reprochan haberle dado la espalda.

"Al final me hice conocida por ser artista y por ser la única artista en el mundo del rap con velo. Hacer el esfuerzo por autoconocerse y construirse en este mundo es complicado, por lo que el que te digan que lo has conseguido gracias a otras personas, te quita cierto mérito y te agobia. Ser madre, estudiante de psicología, dar charlas y tener dos libros me apasiona, pero tengo que trabajar hasta altas horas para gestionar mi vida y lograr que a mi hija no le afecten mis viajes. Por eso es duro que haya quienes te reducen a una etiqueta y digan que es gracias a un velo: soy mucho más que eso. Esa afirmación me causa problemas, porque hay quien cree que el velo lo es todo. Por eso me lo he quitado, para desvincularme de esas exigencias y expectativas que tienen sobre mí. Me gusta errar y aprender de mis errores. Me asusta pensar que sin siquiera haberme equivocado ya ponen palabras en mi boca que no he dicho… ¿Qué pasará el día que de verdad la cague por algo, como ser humano que soy? Hay quien te ridiculiza de forma cruel, y durante una época me hizo perder fe en humanidad", sentencia Raisa.

